Dömötör Csaba merényletkísérletről beszélt

Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, hogy "a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben". "Amit látunk, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke", titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla - tette hozzá.

Van, amiben a Tisza túl is teljesít a brüsszeli alapelvárásokhoz képest: brutálisan megadóztatnák a tőkejövedelmet is, miközben a "szélső zöld brüsszeliek" álmát megvalósítva többlet adóterhet raknának az 1600 köbcenti feletti autókra, emellett szavazatokkal támogatják a keleti energiaimport betiltását Brüsszelben - fűzte hozzá.

Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá, Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak.

Dömötör Csaba arra a felvetésre, hogy a Tisza anyagában megjelenik a bankadó, a tranzakciós illeték és egyebek mellett a multinacionális kereskedelmi vállalatok különadójának a csökkentése, kivezetése is, azt mondta, amióta különadót kell fizetniük a multiknak Magyarországon, azóta folyamatos a nyomás a kormányon Brüsszel irányából, hogy ezeket vezesse ki, vagy legalább is mérsékelje, "ezek után semmi meglepő nincs abban, hogy a Tisza-csomag is ebbe az irányba indul el".

A politikus a Tisza-csomag fogadtatásáról, annak lehetséges társadalmi hatására vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy erről a választáson születik döntés, "a magyar választók tudják megakadályozni, hogy ez a megszorító csomag életbe lépjen".