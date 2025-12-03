„Tisztességtelen verseny” – Vége az egyik ősi taxis cégnek

Mondván, „tisztességtelen a verseny”, nem működik tovább a 6x6 Taxi. A társaság korábban arra panaszkodott, hogy a Bolt és az Uber a tarifarendelet szabályait kijátszva kedvezményes díjakkal fuvaroz.

A cég a tevékenységét ideiglenesen függeszti fel, a hívások és a munkatársak javarészt átmennek a Cityhez.

A vállalat üzletrészeit immár egyedül birtokolja az elsősorban szállítmányozással foglalkozó Illés Holding.

Mint a HVG.hu cikkéből kiderül, a 6x6 Taxi Kft.-nek az elmúlt években az árbevétele is stagnált vagy csökkent, és tavaly már harmadik éve veszteséges volt, a veszteség elérte a 190 millió forintot. A problémát az okozhatja, hogy miközben a fővárosban 2013 óta elvileg rögzített hatósági áron lehet csak fuvarozni, addig a piacon megjelent nemzetközi cégek, így a Bolt és az Uber 30-80 százalékos kedvezményeket ad a viteldíjból.