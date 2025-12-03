ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.63
usd:
326.93
bux:
110088.78
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Taxisok tüntetnek az Uber alternatív közösségi személyszállító szolgáltatás ellen Brüsszelben 2021. december 2-án annak ellenére, hogy az Uber november 26-tól leállította tevékenységét, miután a város fellebbviteli bírósága betiltotta a megosztáson alapuló internetes szolgáltatást.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

„Tisztességtelen verseny” – Vége az egyik ősi taxis cégnek

Infostart

A vállalat állítja, az új vetélytársak kijátsszák a szabályokat, így törik le az árakat.

Mondván, „tisztességtelen a verseny”, nem működik tovább a 6x6 Taxi. A társaság korábban arra panaszkodott, hogy a Bolt és az Uber a tarifarendelet szabályait kijátszva kedvezményes díjakkal fuvaroz.

A cég a tevékenységét ideiglenesen függeszti fel, a hívások és a munkatársak javarészt átmennek a Cityhez.

A vállalat üzletrészeit immár egyedül birtokolja az elsősorban szállítmányozással foglalkozó Illés Holding.

Mint a HVG.hu cikkéből kiderül, a 6x6 Taxi Kft.-nek az elmúlt években az árbevétele is stagnált vagy csökkent, és tavaly már harmadik éve veszteséges volt, a veszteség elérte a 190 millió forintot. A problémát az okozhatja, hogy miközben a fővárosban 2013 óta elvileg rögzített hatósági áron lehet csak fuvarozni, addig a piacon megjelent nemzetközi cégek, így a Bolt és az Uber 30-80 százalékos kedvezményeket ad a viteldíjból.

Kezdőlap    Gazdaság    „Tisztességtelen verseny” – Vége az egyik ősi taxis cégnek

uber

taxi

bolt

6x6

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

Brit kém Ukrajnában: így bukott le az oroszok embere

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elstartolt az Agrárszektor Konferencia, az év legfontosabb agráreseménye

Elstartolt az Agrárszektor Konferencia, az év legfontosabb agráreseménye

December 3-án elkezdődött Siófokon a Portfolio Csoport Agrárszektor 2025 Konferenciájának első napja. A ma már a hazai agrárium egyik legjelentősebb és legnagyobb szakmai eseménye 2024 óta már háromnaposra bővült. A december 4-ig tartó szakmai programon ebben az évben óriási érdeklődés mellett, több mint 2000 résztvevő várható. A konferenciáról az agrarszektor.hu folyamatosan tudósít, ahol így nyomon lehet követni az agrárium csúcseseményének történéseit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája

Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája

A kormány egyhavi pluszjuttatást biztosít a fegyveres testületek tagjainak, amely 2025 végén kerül kifizetésre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects peace deal on Ukraine after US talks as Nato foreign ministers meet

Putin rejects peace deal on Ukraine after US talks as Nato foreign ministers meet

The Kremlin says the meeting with Trump's envoys was "constructive" but "no compromise" has been reached over territorial concessions for Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 09:39
Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend
2025. december 3. 08:18
Két kattintás – üzent a NAV
×
×
×
×