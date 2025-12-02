ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
woman chooses a TV in the store
Nyitókép: 97/Getty Images

Egy kínai cég kivásárolta a két híres német műszaki áruházláncot

Infostart

A kínai tech-óriás JD.com többségi részesedést szerzett a Media Markt és a Saturn elektronikai áruházláncokat tulajdonló, düsseldorfi székhelyű Ceconomy holdingban.

A JD.com a felvásárlási ajánlat keretében a Ceconomy alaptőkéjének 59,8 százalékát szerezte meg; az ajánlat elfogadásának határideje november 27-én járt le – közölték a vállalatok kedden.

Az online kereskedelemben megerősödött JD.com 4,60 eurót ajánlott készpénzben a Ceconomy részvényeseinek minden törzsrészvényért. Az ajánlat alapján a Ceconomy összértéke több mint 2,2 milliárd euró.

A felvásárlással a JD.com több mint ezer üzlethez jut hozzá, és az Alibaba, valamint az Amazon versenytársaként bővítheti európai üzleti tevékenységét.

A kínai tech-óriás JD.com többségi részesedést szerzett a Media Markt és a Saturn elektronikai áruházláncokat tulajdonló, düsseldorfi székhelyű Ceconomy holdingban.

