Egy kínai cég kivásárolta a két híres német műszaki áruházláncot

A JD.com a felvásárlási ajánlat keretében a Ceconomy alaptőkéjének 59,8 százalékát szerezte meg; az ajánlat elfogadásának határideje november 27-én járt le – közölték a vállalatok kedden.

Az online kereskedelemben megerősödött JD.com 4,60 eurót ajánlott készpénzben a Ceconomy részvényeseinek minden törzsrészvényért. Az ajánlat alapján a Ceconomy összértéke több mint 2,2 milliárd euró.

A felvásárlással a JD.com több mint ezer üzlethez jut hozzá, és az Alibaba, valamint az Amazon versenytársaként bővítheti európai üzleti tevékenységét.