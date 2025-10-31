ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
Duisburg ipar
Nyitókép: Pixabay

Szeptemberben minimálisan csökkentek az ipari termelői árak

Infostart / MTI

A KSH friss kimutatása szerint az ipari termelői árak 2025 szeptemberében átlagosan 0,4 százalékkal elmaradtak az előző hónaphoz képest és 2,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

2025 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3 százalékkal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.

Szeptemberben a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,5 százalékkal nőttek a 2024. szeptemberihez képest, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,1 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,9 százalékkal csökkentek, a beruházási javakat gyártókban 2,4, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,1 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,3 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,3, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 5,4 százalékkal növekedtek az árak.

Január-szeptemberben a belföldi értékesítés árai 3,4, az exportértékesítéséi 7,2 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,0 százalékkal emelkedtek a 2024. január-szeptemberihez képest.

