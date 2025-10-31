Szeptemberben minimálisan csökkentek az ipari termelői árak

2025 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3 százalékkal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.

Szeptemberben a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,5 százalékkal nőttek a 2024. szeptemberihez képest, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,1 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,9 százalékkal csökkentek, a beruházási javakat gyártókban 2,4, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,1 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,3 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,3, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 5,4 százalékkal növekedtek az árak.

Január-szeptemberben a belföldi értékesítés árai 3,4, az exportértékesítéséi 7,2 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,0 százalékkal emelkedtek a 2024. január-szeptemberihez képest.