Nagy Márton: jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta: a háború és a német gazdaság visszaesése miatt kormányzati lépésekre volt szükség megvédeni a lakosságot és a vállalkozásokat a negatív követkeményektől. Hozzátette: a magyar gazdaság szorosan integrált az európai és a német gazdaságba, utóbbi három éve recesszióval, míg az EU versenyképességi problémákkal küzd.

A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t.

Kiemelte: a fogyasztásvezérelt növekedés rövid távon kívánatos, mert ellensúlyozza a külső kereslet gyengülését és segíti a hazai vállalkozókat, hosszabb távon azonban a beruházásvezérelt modell a cél.