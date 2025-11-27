ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (k) éves meghallgatásán az Országgyûlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2025. november 27-én. Mellette jobbról Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelõs államtitkára, balról Kisgergely Kornél államháztartásért felelõs államtitkár.
Nyitókép: Kovács Attila, MTI/MTVA

Nagy Márton: jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormány gazdaságpolitikájának új központi pillérei a 3 százalékos hitelprogramok, a folyamatos adócsökkentés és a 14. havi nyugdíj visszaépítése, ezzel a GDP az idei 0,5 százalékról 2026-ban 2-3 százalékkal növekedhet, a fogyasztás mellett a beruházások is támogatják majd a jövő évi bővülést – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán csütörtökön az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta: a háború és a német gazdaság visszaesése miatt kormányzati lépésekre volt szükség megvédeni a lakosságot és a vállalkozásokat a negatív követkeményektől. Hozzátette: a magyar gazdaság szorosan integrált az európai és a német gazdaságba, utóbbi három éve recesszióval, míg az EU versenyképességi problémákkal küzd.

A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t.

Kiemelte: a fogyasztásvezérelt növekedés rövid távon kívánatos, mert ellensúlyozza a külső kereslet gyengülését és segíti a hazai vállalkozókat, hosszabb távon azonban a beruházásvezérelt modell a cél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
