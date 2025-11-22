ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hacker phishing scam during coronavirus pandemic cyber security concept
Nyitókép: thomaguery/Getty Images

ESET: vállalkozásokat tehetnek tönkre a kiberbűnözők

Infostart / MTI

A zsarolóvírus-támadások nemcsak technikai fennakadásokkal vagy átmeneti anyagi veszteségekkel járhatnak, egy vállalkozás bukását is jelenthetik.

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a sikeres védekezés kulcsa az, hogy egy cég üzleti stratégiája képes-e megelőzni a bajt, illetve felkészült-e a helyreállításra.

Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldásokkal foglalkozó cég szerint a támadások nagy károkat okoznak: az IBM legfrissebb jelentése alapján egyetlen ilyen támadás utáni helyreállítás átlagosan közel 5 millió dollárba kerül. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a zsarolóvírusok gyakran ellátási láncot érintő támadás formájában érkeznek. Példa erre a 2021-es Kaseya-incidens esete, ahol a vállalat IT-menedzsment platformjának sérülékenységét kihasználva, a támadás világszerte rengeteg szervezethez jutott el. Emlékeztettek:

2025. augusztus végén a Jaguar Land Rover-t érte súlyos kibertámadás, ahol a brit autógyár 6 hetes kényszerleállásra kényszerült, a becsült kár 1,9 milliárd font veszteség.

Az ESET közleménye szerint, bár a zsarolóvírusokkal ma már minden iparágban támadnak a bűnözők, a legnagyobb veszélyt a kis- és közepes vállalkozásokra jelentik, amit az is mutat, hogy ezek a cégek szenvedik el a legtöbb kárt: a Verizon Data Breach Investigations Report tavalyi elemzése szerint, míg a zsarolóvírusok a nagyvállalatoknál az adatszivárgások 39 százalékát okozzák, addig a kis- és középvállalkozásoknál ez az arány 88 százalék. Közölték azt is, hogy az összes kár harmada zsarolóvírushoz vagy más zsarolási módszerhez kötődik.

Csizmazia-Darab István, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője azt közölte, hogy az úgynevezett kiberreziliencia már nemcsak informatikai kérdés, hanem üzleti túlélési stratégia. Hozzátette, a kkv-k működése, a nagyvállalatokhoz hasonlóan, nagymértékben függ az adataiktól és informatikai infrastruktúrájuktól, de míg a nagyvállalatok nagyobb valószínűséggel rendelkeznek az adatvédelmi kockázatok megelőzésére, felderítésére és hatástalanítására szolgáló eszközökkel és irányelvekkel, addig a kkv-k - sok esetben megfelelő védelem híján -, jóval kitettebbek a támadásoknak. Ezért a végleges adatvesztés és a teljes üzleti leállás veszélye gyakran erőteljes motivációt jelent a váltságdíj kifizetésére, még akkor is, ha nincs garancia arra, hogy a vállalkozás valóban visszakapja adatait.

Elmondta, a kevésbé jól védett kisvállalkozások ígéretes célpontok a támadók számára. Valójában azáltal, hogy több digitális eszközzel és pénzzel rendelkeznek, mint a magánfelhasználók, és alacsonyabb szintű kiberbiztonsági védelemmel, mint a nagyvállalkozások, a kkv-k már régóta célkeresztben vannak. A tapasztalatok alapján Csizmazia-Darab István azt is hozzá tette:

a váltságdíj-követelő (ransomware) csoportok hajlamosak visszatérni azokhoz, akik egyszer már fizettek.

Egy tanulmány szerint a már egyszer váltságdíjat kifizető szervezetek 55 százaléka később ezt ismét megtette; ezen belül 29 százalékuk háromszor vagy még többször fizetett. A szakértő az okozott károkat elemezve elmondta, amikor híre megy egy zsarolóvírus-támadásnak, a nyilvánosságban jellemzően a meghökkentő váltságdíj-követelések és a fizetés körüli jogi, etikai dilemmák szerepelnek, miközben a támadás szervezeti és emberi traumákkal is jár, főleg akkor, ha az incidenshez adatszivárgás is társul, és a támadók az adatok nyilvánosságra hozatalával fenyegetnek.

Amikor a rendszerek leállnak, az üzletmenet nem csupán szünetel, a szervezet minden nappal pénzt veszít, új lehetőségekről marad le, sérül a hírneve, miközben a munkavállalók is megsínylik a helyzetet, hiszen egyik napról a másikra elveszthetik a munkájukat; a teljes helyreállítás folyamatok akár hónapokba is telhetnek. Csizmazia-Darab István a megelőzéssel kapcsolatban elmondta, az ESET kiberbiztonsági szakértői a vállalatok számára azt ajánlják, hogy

még a támadás előtt telepítsenek modern védelmi szoftvereket, amelyek képesek észlelni és blokkolni a zsarolóvírusokat még azok aktiválódása előtt,

illetve a cégek is végezzenek rendszeresen offline biztonsági mentéseket a fő rendszertől elválasztva. Mint mondta, fontos, hogy a szervezeteknek legyen vészforgatókönyve, ami világosan rögzíti, ki mit tesz egy kibertámadás esetén, technikai, kommunikációs és jogi szempontból is. A kérdés ugyanis ma már nem az, hogy megtörténik-e a támadás, hanem az, hogy felkészült-e rá az adott vállalkozás.

Kezdőlap    Gazdaság    ESET: vállalkozásokat tehetnek tönkre a kiberbűnözők

zsarolóvírus

kiberbiztonság

eset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé
Péntek késő este tárgyalt Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Németországban is meglepetést keltett az Egyesült Államok által kidolgozott, az ukrajnai orosz háború lezárását célzó béketerv. Johann Wadephul külügyminiszter a tervvel kapcsolatban a lehetőségek listájáról beszélt. Több tekintélyes elemző ugyanakkor „Ukrajna kapitulációjaként” értékelte a tervet. Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a terv elfogadására, Volodimir Zelenszkij drámai üzenetet intézett Ukrajna népéhez.
 

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legnagyobb kritikusaira is rácáfol Európa

Legnagyobb kritikusaira is rácáfol Európa

Bár az európai média a régiót megbénító politikai instabilitást, versenyképességi gondokat és tartós gazdasági problémákat hangsúlyoz, a valóságban a kontinens gazdasági helyzete nem is olyan kiábrándító, mint amilyennek látszik - derül ki a BNP Paribas közgazdászai által készített friss elemzésből. Az euróövezet 2025 harmadik negyedéves teljesítménye meglepte a piacokat és az előrejelzőket is, ráadásul a jövedelemtermelési és -felhasználási dinamikák alapján a növekedés az év végén még tovább gyorsulhat. Európa az elmúlt hónapokban végre elindult a strukturális reformok útján, ennek pozitív hatásai pedig mostantól a makrogazdasági adatokban is megfigyelhetőek lesznek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azt hitted drága a Vörösmarty téri karácsonyi vásár? Nézd meg ezeket az árakat!

Azt hitted drága a Vörösmarty téri karácsonyi vásár? Nézd meg ezeket az árakat!

Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 10:59
Az USA nem blokkolja tovább Paks 2 építését
2025. november 22. 07:45
Visszatért a kamatverseny: egyes lekötésekért már 6–8 százalék körüli kamatot kínálnak a bankok
×
×
×
×