ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.53
usd:
333.41
bux:
107255.57
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: 4ig

Távozik egy fontos vezető a 4iG-től

Infostart

Változik a 4iG Nyrt. igazgatóságának összetétele: Pedro Vargas Santos David 2025. november 21. napjával leköszönt a testületben betöltött tisztségéről, hogy a jövőben nemzetközi befektetéseire és ezekhez kapcsolódó megnövekedett feladataira összpontosíthasson.

A 4iG december 17-én tartja rendkívüli közgyűlését, ahol a részvényesek többek között új vezető tisztségviselő megválasztásáról döntenek - áll a cég közleményében.

Pedro Vargas Santos David 2021 óta tagja a 4iG Nyrt. igazgatóságának. Az elmúlt négy évben aktívan támogatta a cégcsoport fejlődését, fontos szerepet játszott a 4iG Csoport átfogó növekedési stratégiájának megvalósításában és nemzetközi terjeszkedésében.

„A 4iG Csoport igazgatóságának nevében is szeretném kifejezni köszönetemet Pedro Vargas Santos David többéves elkötelezett munkájáért és támogatásáért. Sok sikert kívánunk további feladataihoz és üzleti céljainak eléréséhez.” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.

Kezdőlap    Gazdaság    Távozik egy fontos vezető a 4iG-től

távozás

igazgatóság

4ig

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

Volodimir Zelenszkij közölte: Kijev nem fog éles kijelentéseket tenni az amerikai békejavaslatról. A Kreml szerint Moszkva nem kapott hivatalos tájékoztatást Washington béketervéről.
 

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

Kaja Kallas: az EU támogatja az igazságos és tartós ukrajnai békéhez vezető terveket

„Ukrajna még több területet veszíthet” – itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Béketerv: Donald Trump üzent Ukrajnának, eljött a megfelelő pillanat

Béketerv: Donald Trump üzent Ukrajnának, eljött a megfelelő pillanat

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan beszélt az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervéről - közölte a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hosszú idő után változik a benzin ára: erre készülj a kutakon szombattól

Hosszú idő után változik a benzin ára: erre készülj a kutakon szombattól

Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukraine risks losing US as key partner over White House plan to end Russia's war

Zelensky says Ukraine risks losing US as key partner over White House plan to end Russia's war

Trump says it's "appropriate" to give Ukraine until Thanksgiving to agree to a peace deal, as Zelensky says he will propose "alternatives".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 13:35
Hortay Olivér a másodlagos olajszankciókról: nem lesznek annyira szigorúak, Magyarország is megnyugodhat
2025. november 21. 10:00
Ismerős név közeledik az MNB-alelnöki székhez
×
×
×
×