ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.65
usd:
332.34
bux:
107787.5
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Komoly feladatai vannak a Revolutnak, sok minden meg fog változni az MNB-engedély után

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját. Így már hamarosan akár a munkabérüket is hazai számlára kaphatják az itthoni ügyfelek – mondta el Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az InfoRádióban.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a cég rövidesen belföldi bankszámlaszámot is biztosít majd csaknem kétmillió magyarországi ügyfelének – mondta el az InfoRádióban a jegybank felügyeleti szóvivője, Binder István.

A tényleges induláshoz, tehát ahhoz, hogy a magyar ügyfeleket magyar bankszámlaszámmal is ki tudja szolgálni, még számos technikai, jogszabályi megfelelési lépést meg kell tennie a Revolutnak. Ezek között szerepelnek pénzforgalmi, fogyasztóvédelmi és panaszkezelési területeken elvégzendő lépések – kezdte sorolni a szóvivő.

A hazai ügyfeleknek nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában a pénzforgalmi törvény előírásai alapján meg kell határozniuk a felelősségi, kárviselési szabályokat. Csatlakozniuk kell a hazai pénzforgalmi elszámolási rendszerhez, éjjel-nappal, folyamatos kapcsolattal, biztosítaniuk kell a Qvik fizetéshez szükséges másodlagos számlaazonosítók használhatóságát is. Ezen felül a központi visszaélésszűrő rendszerhez is csatlakozniuk kell, amely egy negyed másodperc alatt ki tudja szűrni az esetlegesen csalásgyanús eseteket. Binder István kiemelte, hogy a hazai pénzügyi rendszer biztonságának szavatolása érdekében

a „banki adóslistához”, tehát a Központi Hitelinformációs Rendszerhez is csatlakoznia kell a Revolutnak.

A szóvivő kiemelte, hogy a Revolut magyar belföldi számlaszolgáltatásával a hazai Revolut-ügyfelek már magyar bankszámlára tudják megkapni például munkabérüket, nem kell állniuk az „időbeli vagy akár költségbeli terheket”.

Különösen fontos az, hogy amennyiben vitás helyzet van, akkor a panaszkezelésnek is alapelvárásként magyar nyelven kell történnie ezentúl. Továbbá, amennyiben anyagi elszámolási szerződéses jogvita van, vagy akár szerződésszegés gyanúja, akkor az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület illetékes lehet az ügyben, tette hozzá Binder István.

Amennyiben egyezséget kötnek, akkor a hazai jogszabályok alapján 2 millió forintos szerződéses összegig akár kötelezéssel is dönthet a pénzügyi békéltető testület. Emellett a hazai ügyfeleknek nyitva áll az itthoni polgári peres út is a vitarendezésre. Ha betétvédelmi intézkedésre kerülne sor, akkor viszont továbbra is a litván betétbiztosító fizetne, a magyar Országos Betétbiztosítási Alap feltételeihez hasonlóan 100 ezer eurós összegig. Habár a kifizetés a litván betétbiztosító költségére menne, azt a magyar OBA fizetné ki,

közreműködne az igények teljesítésében, és a folyamat itthon magyarul történhetne meg

– emelte ki Binder István.

Mindkét oldalról látszik a szándék, hogy a Revolut egy fizikai magyarországi bankfiókkal rendelkezzen, ugyanakkor a szóvivő „nem merne ebben a pillanatban” becslést adni arra, hogy ez mikor nyithat meg. Azt viszont hozzátette, hogy a közel kétmillió magyar Revolut-ügyfélnek is az az érdeke, hogy nyíljon egy ilyen bankfiók, ezért reméli, hogy ez minél hamarabb megtörténhet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Komoly feladatai vannak a Revolutnak, sok minden meg fog változni az MNB-engedély után

mnb

fintech

revolut

betétbiztosítás

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly feladatai vannak a Revolutnak, sok minden meg fog változni az MNB-engedély után

Komoly feladatai vannak a Revolutnak, sok minden meg fog változni az MNB-engedély után
A Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját. Így már hamarosan akár a munkabérüket is hazai számlára kaphatják az itthoni ügyfelek – mondta el Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az InfoRádióban, hozzátéve, hogy még számos jogszabályi és pénzforgalmi változásra van szükség a Revolutnál.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mit művel már megint a forint? Sosem törik le a szárnyát?

Mit művel már megint a forint? Sosem törik le a szárnyát?

Sokan nem így képzelték a 2025-ös évet, amikor januárban 410-415 körül volt az euró árfolyama és küszöbön volt az elnökváltás az MNB-ben. Azóta szinte komolyabb akadály nélkül erősödik a magyar deviza, ami lassan a 380-as szintet is célba veheti az euróval szemben. Így jó úton jár a forint, hogy az utóbbi 25 év legnagyobb éves erősödését produkálja, ehhez már csak egy kicsit kellene kapaszkodnia december végéig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már látszik a drámai fordulat az időjárásban: ezen a napon az egész országot ellepi a hó

Már látszik a drámai fordulat az időjárásban: ezen a napon az egész országot ellepi a hó

Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions for Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 10:53
Netfogyatkozás: komoly tanulságai vannak a keddi lefagyásnak a mérnök-informatikus szerint
2025. november 20. 07:15
Kétszer is leállnak fél napra a bank szolgáltatásai
×
×
×
×