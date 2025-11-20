Komoly feladatai vannak a Revolutnak, sok minden meg fog változni az MNB-engedély után

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a cég rövidesen belföldi bankszámlaszámot is biztosít majd csaknem kétmillió magyarországi ügyfelének – mondta el az InfoRádióban a jegybank felügyeleti szóvivője, Binder István.

A tényleges induláshoz, tehát ahhoz, hogy a magyar ügyfeleket magyar bankszámlaszámmal is ki tudja szolgálni, még számos technikai, jogszabályi megfelelési lépést meg kell tennie a Revolutnak. Ezek között szerepelnek pénzforgalmi, fogyasztóvédelmi és panaszkezelési területeken elvégzendő lépések – kezdte sorolni a szóvivő.

A hazai ügyfeleknek nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában a pénzforgalmi törvény előírásai alapján meg kell határozniuk a felelősségi, kárviselési szabályokat. Csatlakozniuk kell a hazai pénzforgalmi elszámolási rendszerhez, éjjel-nappal, folyamatos kapcsolattal, biztosítaniuk kell a Qvik fizetéshez szükséges másodlagos számlaazonosítók használhatóságát is. Ezen felül a központi visszaélésszűrő rendszerhez is csatlakozniuk kell, amely egy negyed másodperc alatt ki tudja szűrni az esetlegesen csalásgyanús eseteket. Binder István kiemelte, hogy a hazai pénzügyi rendszer biztonságának szavatolása érdekében

a „banki adóslistához”, tehát a Központi Hitelinformációs Rendszerhez is csatlakoznia kell a Revolutnak.

A szóvivő kiemelte, hogy a Revolut magyar belföldi számlaszolgáltatásával a hazai Revolut-ügyfelek már magyar bankszámlára tudják megkapni például munkabérüket, nem kell állniuk az „időbeli vagy akár költségbeli terheket”.

Különösen fontos az, hogy amennyiben vitás helyzet van, akkor a panaszkezelésnek is alapelvárásként magyar nyelven kell történnie ezentúl. Továbbá, amennyiben anyagi elszámolási szerződéses jogvita van, vagy akár szerződésszegés gyanúja, akkor az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület illetékes lehet az ügyben, tette hozzá Binder István.

Amennyiben egyezséget kötnek, akkor a hazai jogszabályok alapján 2 millió forintos szerződéses összegig akár kötelezéssel is dönthet a pénzügyi békéltető testület. Emellett a hazai ügyfeleknek nyitva áll az itthoni polgári peres út is a vitarendezésre. Ha betétvédelmi intézkedésre kerülne sor, akkor viszont továbbra is a litván betétbiztosító fizetne, a magyar Országos Betétbiztosítási Alap feltételeihez hasonlóan 100 ezer eurós összegig. Habár a kifizetés a litván betétbiztosító költségére menne, azt a magyar OBA fizetné ki,

közreműködne az igények teljesítésében, és a folyamat itthon magyarul történhetne meg

– emelte ki Binder István.

Mindkét oldalról látszik a szándék, hogy a Revolut egy fizikai magyarországi bankfiókkal rendelkezzen, ugyanakkor a szóvivő „nem merne ebben a pillanatban” becslést adni arra, hogy ez mikor nyithat meg. Azt viszont hozzátette, hogy a közel kétmillió magyar Revolut-ügyfélnek is az az érdeke, hogy nyíljon egy ilyen bankfiók, ezért reméli, hogy ez minél hamarabb megtörténhet.