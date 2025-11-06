Nagy zöld lámpát kapott a Revolut Magyarországon

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank intézménykeresőjében a Revolut magyarországi fióktelepe, azaz a fintechcég megkapta az engedélyeket ahhoz, hogy elindítsa a magyar fióktelepét. Emellett a Revolut súgóoldalán is frissült a vonatkozó GYIK, ahol már megemlítik, hogy hamarosan magyar bankfiókkal és HU IBAN-nal is elérhető lesz a szolgáltatás – írta a Revinfo.

Eddig és jelenleg is a magyar forint Revolut egyenleghez egy nemzetközi, saját névre szóló litván bankszámlaszámot kapnak a felhasználók. Ez viszont nem egy belföldi 3X8 számjegyű bankszámlaszám, így erre a számlaszámra egy magyar bankból nem lehet belföldi forint átutalást elvégezni. A bankoknál vagy online vásárlásnak számít a forinttranszfer a Revolut-számlára, vagy nemzetközi forint átutalásra van szükség, ami bonyolultabb és drágább lehet.

Egy belföldi bankszámlaszámmal viszont ez megoldódik, sőt a több mint kétmillió magyarországi Revolut-felhasználó akár a fizetését is egyszerűen kérheti majd a Revolut forint számlájára.