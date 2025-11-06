ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.08
usd:
334.42
bux:
106933.5
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sofia,Bulgaria-July 29,2018: Adding of Revolut Visa card into Apple Pay digital wallet.Apple Pay is an easy and secure nfc payment method.
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Nagy zöld lámpát kapott a Revolut Magyarországon

Infostart

Sokkal könnyebb lesz más magyar bankból forintot utalni a Revolutnál lévő számlákra.

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank intézménykeresőjében a Revolut magyarországi fióktelepe, azaz a fintechcég megkapta az engedélyeket ahhoz, hogy elindítsa a magyar fióktelepét. Emellett a Revolut súgóoldalán is frissült a vonatkozó GYIK, ahol már megemlítik, hogy hamarosan magyar bankfiókkal és HU IBAN-nal is elérhető lesz a szolgáltatás – írta a Revinfo.

Eddig és jelenleg is a magyar forint Revolut egyenleghez egy nemzetközi, saját névre szóló litván bankszámlaszámot kapnak a felhasználók. Ez viszont nem egy belföldi 3X8 számjegyű bankszámlaszám, így erre a számlaszámra egy magyar bankból nem lehet belföldi forint átutalást elvégezni. A bankoknál vagy online vásárlásnak számít a forinttranszfer a Revolut-számlára, vagy nemzetközi forint átutalásra van szükség, ami bonyolultabb és drágább lehet.

Egy belföldi bankszámlaszámmal viszont ez megoldódik, sőt a több mint kétmillió magyarországi Revolut-felhasználó akár a fizetését is egyszerűen kérheti majd a Revolut forint számlájára.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy zöld lámpát kapott a Revolut Magyarországon

forint

átutalás

magyar nemzeti bank

revolut

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

Eltolódik a cseh belpolitika, a nagy kérdés, hogy az új koalíció „zsarolási pozícióban” lévő kis pártjai mennyire tudják majd radikalizálni a pragmatikusabb Andrej Babiš kormányát. A visegrádi négyek együttműködése nem a cseh–magyar viszonyon fog múlni, hiszen ma nagyon erős a magyar–lengyel feszültség – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelem! Napokra elérhetetlenné válnak a digitális állami alkalmazások

Figyelem! Napokra elérhetetlenné válnak a digitális állami alkalmazások

Az állami informatikai háttérrendszerekben november 7-én, pénteken 15 óra és november 10-én, hétfőn 6 óra között előre ütemezett karbantartást végeznek - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről

Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről

A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Prince William says the climate threat is "fast approaching", as the UN warns it is now "virtually impossible" to keep the 1.5C global limit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 18:41
Elemző: tartós lejtmenetben a hazai ipar
2025. november 6. 17:06
Nem tartja a horvát olajszállító a szavát Szlovákiának
×
×
×
×