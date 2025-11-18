Óriási üzletet kötött az MBH

Az OC Magyaroroszág Holding Kft. 20 százalékos üzletrésze az Otthon Centrum Holding Kft. tulajdonában marad, ezen üzletrész vonatkozásában a felek vételi jogot alapítanak a társaság és eladási jogot az Otthon Centrum Holding Kft. javára 2030. május 1. napjáig.

A tranzakció zárására várhatóan 2026. első negyedévében kerül sor a szükséges hatósági engedélyek megszerzésének függvényében – közölték a BÉT honlapján.

Az MBH Bank közleményében hangsúlyozta: az Otthon Centrum akvizíciójával erősítik otthonteremtési piaci pozíciójukat. Az MBH Bank megvásárolja az országos lefedettségű Otthon Centrumot a Biggeorge Holding leányvállalatától.

A Fundamenta Lakáskassza többségi tulajdonrészének korábbi akvizícióját követően ezzel a lépéssel teljessé válik az MBH Bank lakásfinanszírozási ökoszisztémája,

így az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni és meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon.

Megveszik a fennmaradó 20 százalékot is

A többlépcsős ügylet keretében az MBH Bank a szükséges engedélyek megszerzését követően először a vállalat 80 százalékos tulajdoni hányadát, majd – várhatóan 2028-ban, a vonatkozó feltételek fennállása esetén – a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét vásárolja meg.

A lengyel leányvállalatot nem érinti a tranzakció. Az adásvételi szerződés megkötését független szakértők által támogatott átvilágítási folyamatok előzték meg, a tranzakció lezárása a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásához kötött - írták a közleményben.

Négy hálózat

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése – sorolták.

„Az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó holding akvizíciójával nemcsak ügyfeleinknek kínálhatunk teljeskörű szolgáltatáscsomagot otthonteremtési céljaik eléréséhez, hanem hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése, a piacvezető pozíció elérése irányában” – fogalmazott Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben. Hozzátette: „a tranzakció emellett ismét tanúbizonyságot tesz a bankcsoport stabilitásáról, dinamizmusáról és további növekedési képességéről. Az elmúlt években ez a negyedik jelentős belföldi akvizíciónk és készen állunk a külföldi terjeszkedésre is.”

Az Otthon Centrum csoport két alaptevékenysége – az ingatlanközvetítés és a pénzügyi közvetítés – kulcsszerepet játszik abban, hogy az MBH Bank teljeskörű értékláncot építsen ki az ingatlanfinanszírozási ökoszisztémában. A lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások jelenleg nagy mértékben közvetítőkön keresztül jutnak el az ügyfelekhez, amelyből a Fundamenta és az Otthon Centrum együttes teljesítményével a bankcsoport részesedése tovább növekedhet, miközben az ügyfelek számára gyorsabb, hatékonyabb és átfogóbb otthonteremtési szolgáltatáscsomagot nyújthat – tették hozzá.

A tranzakció mindemellett elősegíti az Otthon Centrum csoport további fejlődését, az MBH Bank által biztosított stabil banki háttérrel és a kínálkozó szinergialehetőségek kiaknázásával a cégcsoport jelentősen bővülhet a jövőben. A hitelintézet komoly értékként tekint a négy hálózat franchise- és ügynökhálózatára is, akik számára szélesebb ügyfélkört és növekvő árbevételt tud biztosítani a bankcsoport piaci pozíciójának köszönhetően.

„Ez a tranzakció egy jelentős mérföldkő a több mint húszéves Otthon Centrum történetében. Hálás vagyok a kollégáimnak, a menedzsmentnek, a franchise partnereinknek és a tanácsadóinknak, akik mind rengeteget tettek azért, hogy az Otthon Centrum kiemelkedő sikereket elérve a hazai ingatlan- és hitelközvetítési szektor kiemelkedő szereplőjévé váljon. A következő években tulajdonosként továbbra is aktívan jelen leszek, hogy támogassam a fejlődés következő szakaszát és hozzájáruljak az Otthon Centrum további sikeres működéséhez” – hangsúlyozta a közleményben. Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Holding tulajdonosa, az Otthon Centrum alapítója.

Kosztolánczy György, az Otthon Centrum Holding vezérigazgatója a közleményben kifejtette, „büszkék vagyunk arra, hogy az MBH Bank egy teljes otthonteremtési ökoszisztéma kulcsszereplőjeként számít cégcsoportunkra, mely a jelenlegi menedzsmenttel és a jelenlegi, többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább. Az MBH Bank csoporttal való együttműködés mellett többi banki partnerünkre is kiemelt figyelmet fordítunk a jövőben is. Nagy lehetőséget jelent számunkra, hogy mostantól egy óriási tőkeerővel és ügyfélállománnyal rendelkező bankcsoport támogat majd bennünket abban, hogy szilárd alapjainkra és kiváló szakember gárdánkra támaszkodva, egyedi termékekkel és még szélesebb körű szolgáltatásokkal biztosítsuk ügyfeleink elégedettségét és építsünk egy még erősebb Otthon Centrum csoportot.”