2025. november 2. vasárnap
Szőlőszüret; egy fürt sötét színű szőlő egy gazdálkodó kezei között.Forrás: Getty Images/mythja
Nyitókép: Getty Images/mythja

Jelentősen átalakul a szőlő- és bortermelés szabályozása

Infostart / MTI

Az Agrárminisztérium elkötelezett a magyar szőlő- és bortermelők helyzetének javítása mellett, ezért új, egyszerűsített előírásokkal támogatja a tárca az ágazat szereplőit. Ezek célja, hogy a szabályozás jobban igazodjon a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, egyszerűsítse a hatósági eljárásokat és csökkentse a gazdák adminisztrációs terheit – közölte az Agrárminisztérium (AM).

A közlemény szerint az új szabályok könnyebbé teszik majd a szőlő- és bortermelők mindennapi életét. Az intézkedéseket az Agrárminisztérium a gazdálkodók bevonásával, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával és az érintett állami hivatalokkal közösen, a termelői javaslatok figyelembe vételével alakította ki – írták.

A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra, a tavaszi telepítések elé hoztuk, és nyílik egy új, őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állíttatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben, a saját szőlőjük terméséből – írták.

„Megszüntetjük a telepítés és kivágás dupla ellenőrzését a szerkezetátalakítással megújuló ültetvények esetében. Továbbá az 1500 négyzetméter alatti szőlőtelepítések esetén nem lesz kötelező a talajvédelmi terv, ennél nagyobb telepítéseknél pedig felhasználhatók az öt évnél nem régebbi talajvédelmi tervek. A szőlő újratelepítési engedély érvényességi idejét pedig hat évre hosszabbítjuk meg” – tájékoztattak.

A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az újbor mennyiségét megadni. Továbbá a Muskotály elnevezés használható a Traminiből készült borokon is. „Az uniós vámszabályok által előírt, export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé tesszük, majd 2026-tól digitalizáljuk” – tudatta a minisztérium.

Mindezek mellett egyszerűsödik a Magyarország területén kívül elvégzett borászati bérmunka adminisztrációja. Ezen borok forgalomba hozatal nélkül ki- és visszaszállíthatók a borászati hatóság és a hegybíró felügyeletével a jövő évtől. Egyszerűsödik és gyorsabb lesz a földrajzi jelzés nélküli termékek érzékszervi bírálata. Hatósági átalányértékeket dolgozunk ki a tápértékjelölésre. „A pezsgőkészítésre vonatkozó kedvezményt kiterjesztjük a nem palackos erjesztésű tételekre is. Továbbá az eredetvédelmi szabályok rugalmasabban módosíthatók lesznek, ezeket hegyközségi közgyűlések helyett elektronikusan is lehet majd véleményezni a jövőben” – közölték.

A könnyítések célja, hogy a borászati ágazat működése rugalmasabbá váljon, a hatósági ügyintézés kevesebb időt vegyen igénybe, és a termelők hatékonyabban tudják követni a piaci változásokat. Az új szabályok megkönnyítik a változó külső körülményekhez történő alkalmazkodást is. Az adminisztráció csökkentésének folyamata ezzel nem zárul le. Az elmúlt évek munkájának egyik tanulsága az, hogy az előírásokat folyamatosan vizsgálni és elemezni szükséges, a szabályokat pedig a napi gyakorlathoz kell igazítani – olvasható a közleményben.

A korán felfedezett kis emlődaganatok nemcsak kezelhetők, de gyógyíthatók – ez a legfőbb üzenete a Semmelweis Egyetem egészségnapjának, november 8-án az Árkád Bevásárlóközpontban. Az egész napos programon lesznek előadások, a standoknál a szakembereket lehet kérdezni, de tartanak radiológiai minibemutatót, szűrési tanácsadást és kialakítanak egy emlő-önvizsgálat sarkot is. Szentmártoni Gyöngyvér klinikai onkológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, onkológiai profilvezetője beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Két egyetem közös kutatása szerint előfordulhat, hogy egy-két évtized múlva Magyarországon sehol sem lesz természetes körülmények között termeszthető burgonya, vagy csak kis területek maradnak alkalmasak a termesztésre. Szabó Péter éghajlatkutatót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének doktoranduszát kérdeztük.
Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.

Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.

British Transport Police say the "heroic" man who tried to stop the attack remains in hospital. Five others have been discharged.

