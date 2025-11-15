ARÉNA - PODCASTOK
Felvonják az ukrán zászlót a Kijev közelében fekvő Bucsában tartott megemlékezésen 2023. március 31-én. Egy évvel ezelőtt ezen a napon szabadították fel az ukrán csapatok Bucsát, ahol az orosz katonák mészárlást követtek el civilekkel szemben, a helyi hatóságok adatai szerint 458 embert öltek meg. Oroszország tagadja a vádakat. A mészárlás ügyében jelenleg nemzetközi vizsgálat zajlik.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Hivatalos minősítés: Ukrajna csődben van

Infostart / MTI

Megerősítette Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek részleges törlesztési csődhelyzetet jelző "RD" (Restricted Default) besorolását a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés ismertetéséhez fűzött elemzésében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrán besoroláshoz nem kapcsolódik osztályzati kilátás, mert a cég a "CCC plusz", illetve az ettől elmaradó minősítésekre nem állapít meg kilátást.

A Fitch az ukrán "RD" besorolás megerősítésének indoklásában közölte: a részleges csődhelyzetet tükröző osztályzat mindaddig érvényben marad, amíg Ukrajna nem normalizálja viszonyrendszerét külső kereskedelmi hitelezőinek jelentős többségével.

A hitelminősítő felidézte, hogy Ukrajna nem teljesítette egy 2,6 milliárd dolláros GDP-kötődésű kötvény június 2-án lejárt 665 millió dolláros részletfizetési kötelezettségét, és a tíznapos türelmi időszak is fizetés nélkül ért véget.

A GDP-hez kötött kötvénykötelezettségek (GDP warrants) összetett szerkezetű adósságkonstrukciók, amelyek törlesztése rendszerint a hazai össztermék (GDP) meghatározott ütemű növekedése, illetve a GDP-érték ugyancsak előre meghatározott szintjének elérése esetén válik esedékessé.

A Fitch Ratings az "RD" besorolás fenntartásának indokai közé sorolta azt is, hogy GDP-hez kötött ukrán kötvények befektetőivel folytatott átütemezési tárgyalások második fordulója is eredménytelenül végződött november elején, és a hitelminősítő szerint ez azt jelzi, hogy továbbra is jelentősek a nézeteltérések a kötvénycsere feltételeiről.

A Fitch várakozása szerint a hazai össztermékhez mért ukrán államháztartási hiány az idén eléri a 25,7 százalékot, amely a legmagasabb a cég szuverén besorolási univerzumán belül, és messze meghaladja a "B/C/D" minősítési sávok mediánját, amely 3,4 százalék.

A hitelminősítő előrejelzése szerint a deficit 2026-ban 19,7 százalékra csökken, de a háború folytatódása azt jelenti, hogy a védelmi kiadások továbbra is magasak lesznek. A Fitch azzal számol, hogy a védelmi célokra fordított összegek elérik az éves ukrán GDP 28 százalékát, illetve az ukrán költségvetési kiadások 43 százalékát.

Az államháztartás kiadási oldalára a háború befejeződése után is jelentős nyomás nehezedik majd, tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényes számítások szerint a következő évtizedben 524 milliárd dollárt kell az újjáépítésre fordítani - áll a Fitch elemzésében.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ez a tavalyi ukrán hazai össztermék nominálértékének 2,8-szerese.

