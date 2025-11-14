ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 14. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök látogatása a ragadós száj-és körömfájás (RSzKF) betegséggel érintett kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen 2025. március 10-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Mentőöv érkezik a vidékre

Infostart / MTI

Az Agrárminisztérium (AM) a Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján módosította a ragadós száj- és körömfájás következményeinek enyhítéséről szóló jogszabályt, amelynek értelmében a bérgarancia támogatás időtartama hat hónapról egy évre nő. A rendelet módosítása biztosítja, hogy a munkahelymegtartási támogatás összege legfeljebb a bérgarancia támogatás első tizenkét havi igénybe vett összegével egyezzen meg, ezzel segítve az érintett állattartó telepeket – közölte a tárca pénteken.

A magyar állattenyésztés a nemzetgazdaság egyik meghatározó pillére: több ezer vidéki család megélhetését adja és kulcsszerepet tölt be a hazai élelmiszer-ellátás biztonságában. A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse a ragadós száj- és körömfájás által érintett állattartó telepek mielőbbi újraindítását, működésük fenntartását és állategészségügyi fejlesztéseit. A gazdálkodók összesen 5 milliárd forintot meghaladó kártérítésben részesültek. A megelőzést szolgáló pályázatok keretében az állattartók akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a kötelező járványvédelmi fejlesztésekre. A támogatási kérelmek 2025. szeptember 1. és november 15. között nyújthatók be – írta közleményében a minisztérium.

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló rendeletben érintett gazdálkodók számára további segítséget jelent, hogy azokon a telepeken, ahol a járvány következtében állatok leölésére került sor, automatikusan hitelezési moratórium lép életbe. Az érintett gazdák tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége halasztásban részesül, ezzel átmeneti pénzügyi tehermentesítést kaphatnak a működés fenntartásához, pénzügyi helyzetük stabilizálásához. Az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel-szerződésekhez kapcsolódó hitelt könnyített feltételekkel vehetik igénybe, a Magyar Fejlesztési Bank pedig kedvező feltételű finanszírozást biztosít az állattartók számára – hívta fel a figyelmet a tárca.

Az AM közleménye szerint Magyarország a kormány intézkedéseinek köszönhetően sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás terjedését; az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-ei hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát.

