Mentőöv érkezik a vidékre

A magyar állattenyésztés a nemzetgazdaság egyik meghatározó pillére: több ezer vidéki család megélhetését adja és kulcsszerepet tölt be a hazai élelmiszer-ellátás biztonságában. A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse a ragadós száj- és körömfájás által érintett állattartó telepek mielőbbi újraindítását, működésük fenntartását és állategészségügyi fejlesztéseit. A gazdálkodók összesen 5 milliárd forintot meghaladó kártérítésben részesültek. A megelőzést szolgáló pályázatok keretében az állattartók akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a kötelező járványvédelmi fejlesztésekre. A támogatási kérelmek 2025. szeptember 1. és november 15. között nyújthatók be – írta közleményében a minisztérium.

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló rendeletben érintett gazdálkodók számára további segítséget jelent, hogy azokon a telepeken, ahol a járvány következtében állatok leölésére került sor, automatikusan hitelezési moratórium lép életbe. Az érintett gazdák tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége halasztásban részesül, ezzel átmeneti pénzügyi tehermentesítést kaphatnak a működés fenntartásához, pénzügyi helyzetük stabilizálásához. Az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel-szerződésekhez kapcsolódó hitelt könnyített feltételekkel vehetik igénybe, a Magyar Fejlesztési Bank pedig kedvező feltételű finanszírozást biztosít az állattartók számára – hívta fel a figyelmet a tárca.

Az AM közleménye szerint Magyarország a kormány intézkedéseinek köszönhetően sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás terjedését; az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-ei hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát.