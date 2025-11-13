ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.8
usd:
330.45
bux:
108436.04
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hand ready to flip coin. Blue background.
Nyitókép: slobo/Getty Images

Ütött egy ikonikus pénzérme utolsó órája

Infostart

Az amerikai pénzverde szerdán befejezte az egycentes érmék, vagyis a pennyk gyártását, amelyek több mint két évszázada voltak forgalomban.

A philadelphiai pénzverdében az utolsó egycentesek verésén ott volt Brandon Beach, az Egyesült Államok pénztárnoka, a pénzügyminisztérium tisztviselője is és ezzel hivatalosan is véget ért az egycentesek gyártása.

A növekvő termelési költségek és a változó fogyasztói szokások miatt az egycentesek gyártása fenntarthatatlanná vált, mivel az amerikai pénzverde adatai szerint egy cent előállítási költsége az egy évtizeddel ezelőtti 1,42 centről 3,69 centre emelkedett.

Donald Trump amerikai elnök februárban utasította a pénzügyminisztériumot, hogy állítsa le az egycentesek gyártását.

Brandon Beach szerint az egycentesek gyártásának felfüggesztése várhatóan évi 56 millió dollárt takarít meg az amerikai pénzverdének.

Bár a forgalomban lévő pénz gyártása megszűnt, az egycentes továbbra is törvényes fizetőeszköz marad.

Az érmét először 1793-ban bocsátotta ki az amerikai kormány, 1909 óta Abraham Lincoln elnök képe látható rajta.

A pénzverde azt közölte, hogy korlátozott mennyiségben továbbra is gyárt majd numizmatikai változatokat az egycentesből gyűjtői célokra.

Kezdőlap    Gazdaság    Ütött egy ikonikus pénzérme utolsó órája

egyesült államok

pénzügyek

pénzverde

cent

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó – Érkeznek a friss bejelentések

Kormányinfó – Érkeznek a friss bejelentések

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő érkezik a hétközi kormányülés legfontosabb döntéseivel, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk percről percre!
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!

Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!

Februárban érkezik a 14. havi nyugdíj a kormány friss bejelentése szerint, ebben a hónapban a 13. havi illetmény mellett a 14. havi nyugdíj egyheti részletét is kézhez kapják majd az arra jogosultak. Folytatódik a kis- és középvállalatok támogatása, fél évvel meghosszabbodik a kamatstop, a rendelkezések fedezésére viszont megduplázza a kormány a banki extraprofitadót. Szociális intézkedésekről is döntött a kormányt, 2026. január 1-jével kétszeresére emelkednek a nevelőszülői illetmények és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tételek is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon súlyos veszélyben lehetnek a magyar gyerekek: ijesztő adat érkezett az egészségükről

Nagyon súlyos veszélyben lehetnek a magyar gyerekek: ijesztő adat érkezett az egészségükről

Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 22:49
Csúcson az AI-láz – rekordnyereségről számolt be a világelső cég
2025. november 12. 22:02
Vita Brüsszelben: von der Leyen szerint a jelenlegi helyzet nem tartható fenn
×
×
×
×