ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.39
usd:
333.03
bux:
106700.79
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Moscow, Russia - March 26, 2019: Aircraft Airbus A320-232(WL) HA-LYT of Wizz Air against blue sky in sunny morning going to landing at Vnukovo international airport in Moscow
Nyitókép: Fotokot197/Getty Images

Szeptemberben balesetezett a Wizz Air gépe, azóta is Prágában várakozik

Infostart

A gép túl keményen ért földet, ezért a pályának csapódott és az aszfalton súrlódott a farokrésze. A járat kapitánya az első útját teljesítette parancsnokként ezen a típuson.

A cseh légi baleseteket vizsgáló intézet (UZPLN) a napokban új részleteket közölt a G-XLRA lajstromjelű, Airbus A321XLR típusú repülőgéppel szeptember 11-én a cseh főváros repülőterén történt eseményről – írja az AIRportal.

A jelentés szerint a Wizz Air UK London–Gatwickről érkező járata a 24-es futópályára hajtott végre műszeres (ILS) megközelítést, megfelelő látási viszonyok és körülbelül 18 kilométer/órás szél mellett. A megközelítés utolsó szakaszában a repülőgép süllyedése hirtelen megnőtt. A körülbelül 7,5 méteres magasságban végrehajtott kilebegtetés után a repülőgép 2,54 G erővel, keményen ért földet, 6 fokos állásszöggel.

Ennek következtében az Airbus A321XLR elpattant, eközben a szárnyak tetején lévő áramlásrontó féklapok kinyíltak, az állásszög az ezt követő egy másodpercben 7,7 fokról 9,7 fokra nőtt, majd a repülőgép farokrésze súrolta a futópályát.

A jelentés azt is megemlíti, hogy az esemény idején a gépet a járat első tisztje vezette, aki 450 repült órás tapasztalattal rendelkezett a típuscsaládon, de A321-est csak harmadszor repült, a kapitánynak pedig ez volt az első útja parancsnokként a típusváltozaton.

Leszállás után a repülő a terminálhoz gurult, az ütközésben senki sem sérült meg. Az átvizsgálás során megállapították, hogy károk keletkeztek a farokrész alsó részén.

A májusban forgalomba állított gép már két hónapja Prágában vesztegel, és nem tudni, mikor térhet vissza a forgalomba, a nagy hatótávú A321XLR javítása és az alkatrész-beszerzés jóval komplexebb feladat, mint az alapváltozat esetében.

Az eseményről videót is közzétett a Live from the Cockpit YouTube-csatorna:

Kezdőlap    Gazdaság    Szeptemberben balesetezett a Wizz Air gépe, azóta is Prágában várakozik

baleset

csehország

repülőgép

prága

légitársaság

várakozás

wizz air

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Miért áraszt el minket az illegális dohány?

Miért áraszt el minket az illegális dohány?

Az illegális dohánykereskedelem nagy kihívás Magyarországon, nem csak a kieső adóbevételek miatt, de azért is mert az ellenőrizetlen minőségű termékek egészségügyi kockázatot jelentenek. Nemrég létrejött az Illegális Dohány Elleni Munkacsoport, amely részben kínálati oldalon ellenőrzésekkel, részben pedig keresleti oldalon szemléletformálással kívánja csökkenti a dohánycsempészet részarányát hazánkban. Többek között erről a munkáról és természetesen az illegális dohánypiac jelenlegi helyzetéről kérdeztük két vendégünket, akik a JTI Hungary Zrt. képviseletében jöttek el hozzánk. Polyák Emese CSR és kommunikációs menedzserrel és Szabó Márk vállalati kapcsolatok menedzserrel beszélgettünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket

Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket

A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 10:11
Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat
2025. november 11. 09:57
HIPA: idén új csúcsot dönthetnek az amerikai befektetések Magyarországon
×
×
×
×