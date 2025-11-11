Szeptemberben balesetezett a Wizz Air gépe, azóta is Prágában várakozik

A cseh légi baleseteket vizsgáló intézet (UZPLN) a napokban új részleteket közölt a G-XLRA lajstromjelű, Airbus A321XLR típusú repülőgéppel szeptember 11-én a cseh főváros repülőterén történt eseményről – írja az AIRportal.

A jelentés szerint a Wizz Air UK London–Gatwickről érkező járata a 24-es futópályára hajtott végre műszeres (ILS) megközelítést, megfelelő látási viszonyok és körülbelül 18 kilométer/órás szél mellett. A megközelítés utolsó szakaszában a repülőgép süllyedése hirtelen megnőtt. A körülbelül 7,5 méteres magasságban végrehajtott kilebegtetés után a repülőgép 2,54 G erővel, keményen ért földet, 6 fokos állásszöggel.

Ennek következtében az Airbus A321XLR elpattant, eközben a szárnyak tetején lévő áramlásrontó féklapok kinyíltak, az állásszög az ezt követő egy másodpercben 7,7 fokról 9,7 fokra nőtt, majd a repülőgép farokrésze súrolta a futópályát.

A jelentés azt is megemlíti, hogy az esemény idején a gépet a járat első tisztje vezette, aki 450 repült órás tapasztalattal rendelkezett a típuscsaládon, de A321-est csak harmadszor repült, a kapitánynak pedig ez volt az első útja parancsnokként a típusváltozaton.

Leszállás után a repülő a terminálhoz gurult, az ütközésben senki sem sérült meg. Az átvizsgálás során megállapították, hogy károk keletkeztek a farokrész alsó részén.

A májusban forgalomba állított gép már két hónapja Prágában vesztegel, és nem tudni, mikor térhet vissza a forgalomba, a nagy hatótávú A321XLR javítása és az alkatrész-beszerzés jóval komplexebb feladat, mint az alapváltozat esetében.

Az eseményről videót is közzétett a Live from the Cockpit YouTube-csatorna: