ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.96
usd:
334.18
bux:
99207.79
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nicolas Sarkozy korábbi francia államfő beszél a Mathias Corvinus Collegium (MCC) háromnapos migrációs konferenciáján Budapesten, a Várkert Bazárban 2019. március 23-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Franciaországban, de világszerte is nagy hullámokat vetett, hogy öt év börtönre ítélték Nicolas Sarkozyt. Franciaország történetében ugyanis példa nélküli, hogy egy volt elnöknek börtönbe kell vonulnia.

„Látványos bukás” – csak egy a sok nemzetközi reakció közül, amely Nicolas Sarkozy egykori francia köztársasági elnök elítélését követte. Sarkozy öt év börtönt kapott, amiért a néhai líbiai diktátorral, Moammer el-Kadhafival összejátszva akarta pénzelni 2007-es választási kampányát. Ironikus, hogy néhány évvel később már Sarkozy állt a Kadhafi-ellenes felkelők melletti nemzetközi beavatkozás élén – ami többek között az egykori diktátor meglincselésével végződött.

A volt francia államfőt most korrupció és más vádpontok esetében felmentették, de a legenyhébb vádpontban – bűnszervezetben való részvételért – bűnösnek mondták ki. Nem tudták rábizonyítani, hogy ő vagy pártja megkapta azokat a pénzeket, amelyeket a Kadhafi-rezsim Nyugaton történő tisztára mosásáért cserébe juttattak volna neki. A bírók szerint ez nem számít, mert bizonyítottnak látták, hogy Sarkozy és emberei ezt tervezték a líbiai vezetéssel együtt. Két közeli elnöki tanácsadó és miniszterek is titkos tárgyalásokat folytattak terroristának minősített személlyel, és ezt el is ismerték. Továbbá: létezett olyan terv, hogy a Líbiából származó pénzt Franciaországba vigyék.

Érdekes módon Sarkozy egyik legnagyobb vádlója, egy francia-libanoni üzletember, aki korábban azt mondta, hogy hatmillió dollár készpénzt adott át a volt elnök kabinetfőnökének, két nappal az ítélethirdetés előtt meghalt. Ziad Takieddine öt évvel ezelőtt visszavonta ezt a vallomását, de az a vád hangzott el, hogy Sarkozy, felesége, Carla Bruni és az emberei lefizethették.

Az órákon át tartó ítélethirdetést – melynek során néhány más vádlottat azonnal letartóztattak és őrizetbe helyeztek – a nemzetközi sajtó hatalmas érdeklődése mellett folytatták le. Sarkozy annyiban elkerülte a megaláztatást, hogy nem a kamerák előtt fogták le. Azt, hogy mikor kell börtönbe vonulnia, később tudatják vele.

„Börtönben fogok aludni, de emelt fővel. Ártatlan vagyok”

– mondta teátrálisan a volt elnök, hangoztatva, hogy szerinte nem találtak bizonyítékot ellene.

A Le Monde több cikket is közölt a témában, és egyik első reakciója az volt, hogy „senki sem áll a törvény felett, jó hír ez a demokráciának. Az igazságszolgáltatás bebizonyította, hogy független.” Több, jobboldali francia politikus viszont keményen bírálta az ítéletet, és kiállt Sarkozy mellett. A konzervatív Figaro feltette a kérdést: „Ez felfüggesztett kivégzés vagy politikai kivégzés?” A baloldali Libération pedig megjegyezte: Sarkozy kapcsán a francia jobboldal most egy olyan törvényt bírál, amelyet maga hozott vissza a tetszhalálból.

A brit The Guardian című lap szerint az ítélet „fordulópont Franciaországnak a korrupció elleni küzdelmében”. A The Telegraph különösen kemény szalagcíme pedig „cinikus hazárdjátékosnak” nevezte a volt elnököt, „aki a mocsárba húzta Franciaországot”. Kommentátorok megjegyezték: Sarkozy, aki korábban belügyminiszter is volt, rendszeresen szigorúbb büntetést követelt a bűnözőknek. Egyesek most gúnyolódtak rajta – mivel őt is bűnösnek találták.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    „Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

börtön

francia

nicolas sarkozy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.
VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába ütött be az ősz, beállt a forgalom az M7-esen Balaton felé

Hiába ütött be az ősz, beállt a forgalom az M7-esen Balaton felé

Szakaszos torlódásokra lehet számítani az M1-M7 elválástól az érdi 18-as csomópontig az M7-es autópályán Balaton felé – figyelmeztet az Útinform péntek délután.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk a kávéimádóknak: százával zárnak be a Starbucksok, kiderült, mi áll a háttérben

Sokk a kávéimádóknak: százával zárnak be a Starbucksok, kiderült, mi áll a háttérben

A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu calls Palestinian recognition 'disgraceful', as dozens walk out of UN speech

Netanyahu calls Palestinian recognition 'disgraceful', as dozens walk out of UN speech

Protesters demonstrate outside the UN General Assembly in New York as Israel's PM addresses delegates.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 12:52
Deklaráció: Szlovákia nem tágít az orosz energiahordozók mellől
2025. szeptember 26. 10:00
Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást
×
×
×
×