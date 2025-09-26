„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

„Látványos bukás” – csak egy a sok nemzetközi reakció közül, amely Nicolas Sarkozy egykori francia köztársasági elnök elítélését követte. Sarkozy öt év börtönt kapott, amiért a néhai líbiai diktátorral, Moammer el-Kadhafival összejátszva akarta pénzelni 2007-es választási kampányát. Ironikus, hogy néhány évvel később már Sarkozy állt a Kadhafi-ellenes felkelők melletti nemzetközi beavatkozás élén – ami többek között az egykori diktátor meglincselésével végződött.

A volt francia államfőt most korrupció és más vádpontok esetében felmentették, de a legenyhébb vádpontban – bűnszervezetben való részvételért – bűnösnek mondták ki. Nem tudták rábizonyítani, hogy ő vagy pártja megkapta azokat a pénzeket, amelyeket a Kadhafi-rezsim Nyugaton történő tisztára mosásáért cserébe juttattak volna neki. A bírók szerint ez nem számít, mert bizonyítottnak látták, hogy Sarkozy és emberei ezt tervezték a líbiai vezetéssel együtt. Két közeli elnöki tanácsadó és miniszterek is titkos tárgyalásokat folytattak terroristának minősített személlyel, és ezt el is ismerték. Továbbá: létezett olyan terv, hogy a Líbiából származó pénzt Franciaországba vigyék.

Érdekes módon Sarkozy egyik legnagyobb vádlója, egy francia-libanoni üzletember, aki korábban azt mondta, hogy hatmillió dollár készpénzt adott át a volt elnök kabinetfőnökének, két nappal az ítélethirdetés előtt meghalt. Ziad Takieddine öt évvel ezelőtt visszavonta ezt a vallomását, de az a vád hangzott el, hogy Sarkozy, felesége, Carla Bruni és az emberei lefizethették.

Az órákon át tartó ítélethirdetést – melynek során néhány más vádlottat azonnal letartóztattak és őrizetbe helyeztek – a nemzetközi sajtó hatalmas érdeklődése mellett folytatták le. Sarkozy annyiban elkerülte a megaláztatást, hogy nem a kamerák előtt fogták le. Azt, hogy mikor kell börtönbe vonulnia, később tudatják vele.

„Börtönben fogok aludni, de emelt fővel. Ártatlan vagyok”

– mondta teátrálisan a volt elnök, hangoztatva, hogy szerinte nem találtak bizonyítékot ellene.

A Le Monde több cikket is közölt a témában, és egyik első reakciója az volt, hogy „senki sem áll a törvény felett, jó hír ez a demokráciának. Az igazságszolgáltatás bebizonyította, hogy független.” Több, jobboldali francia politikus viszont keményen bírálta az ítéletet, és kiállt Sarkozy mellett. A konzervatív Figaro feltette a kérdést: „Ez felfüggesztett kivégzés vagy politikai kivégzés?” A baloldali Libération pedig megjegyezte: Sarkozy kapcsán a francia jobboldal most egy olyan törvényt bírál, amelyet maga hozott vissza a tetszhalálból.

A brit The Guardian című lap szerint az ítélet „fordulópont Franciaországnak a korrupció elleni küzdelmében”. A The Telegraph különösen kemény szalagcíme pedig „cinikus hazárdjátékosnak” nevezte a volt elnököt, „aki a mocsárba húzta Franciaországot”. Kommentátorok megjegyezték: Sarkozy, aki korábban belügyminiszter is volt, rendszeresen szigorúbb büntetést követelt a bűnözőknek. Egyesek most gúnyolódtak rajta – mivel őt is bűnösnek találták.