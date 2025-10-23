ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök
Nicolas Sarkozy volt francia elnök felesége, Carla Bruni-Sarkozy társaságában indul otthonából a párizsi Santé börtönbe 2025. október 21-én, börtönbüntetése megkezdésének napján. A 70 éves Sarkozyt a 2007-es gyõztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben ítélték öt év szabadságvesztésre szeptember 25-én.
Máris komoly bajba került a börtönben ülő Nicolas Sarkozy

Infostart / MTI

A francia ügyészség nyomozást indított azt követően, hogy felbukkant egy videó, amelyen a párizsi La Santé börtön egyik fogvatartottja halálos fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy volt elnökhöz, aki ezen a héten kezdte meg ötéves büntetésének letöltését illegális kampányfinanszírozás miatt - írta csütörtökön a France24 állami hírtelevízió a honlapján.

Nicolas Sarkozy volt francia elnök halálos fenyegetéseket kapott egy fogvatartottól a párizsi La Santé börtönben, ahol a héten kezdte meg büntetésének letöltését, az ügyben nyomozás kezdődött – közölte szerdán a párizsi ügyészség.

"2025. október 22-én a párizsi ügyészséget a La Santé börtön igazgatója értesítette egy közösségi médiában keringő videóról, amelyet egyértelműen egy fogvatartott forgatott, és amelyben fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy érkezése után a létesítménybe" – közölte az ügyészség a Reutersnek brit hírügynökségnek küldött e-mailben.

A nyomozás részeként három fogvatartottat hallgattak ki, és a börtön átkutatásakor két mobiltelefont foglaltak le – tette hozzá.

Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot, kedden kezdte meg öt év börtönbüntetésének letöltését, miután elítélték Líbiától származó kampánypénzek gyűjtésére irányuló összeesküvés vádjával. A volt elnököt két fegyveres rendőr védi bebörtönzése alatt, ami miatt panaszt tett a börtönőrök szakszervezete.

