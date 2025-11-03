ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.07
usd:
336.33
bux:
107555.35
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Nőttek a jövedelmek, de felemásak az adatok a magyarok anyagi helyzetéről

Infostart

A KSH statisztikája szerint az egy főre jutó jövedelmek tavaly emelkedtek, a társadalmi különbségek azonban továbbra is jelentősek. A fiatalok, az alapfokú végzettségűek, a munkanélküliek és a gyermekes családok jóval kevesebből gazdálkodnak, miközben Budapest és a gazdagabb régiók kiemelkedő jövedelmi szintet értek el.

2015 és 2024 között a bruttó hazai jövedelem több mint a két és félszeresére, a nettó pedig csaknem a két és félszeresére nőtt, ami a lakosság hosszabb távú életszínvonal-emelkedését tükrözi – írja a KSH adatai alapján az Economx.

Tavaly a reáljövedelmek 9,5 százalékkal nőttek, továbbá minden háztartástípusnál nőtt az egy főre jutó éves nettó jövedelem, de a különbségek továbbra is jelentősek maradtak a családi összetétel szerint. A legjobban az egyszemélyes háztartásban élő, 65 év alatti férfiak jártak: az ő éves nettó jövedelmük 4 millió 94 ezer forint volt, ami 46,4 százalékkal haladta meg az országos átlagot, és 13,2 százalékkal a hasonló korú, egyedül élő nőkét.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A gyermekes családok tekintetében a legnehezebb helyzetben a két felnőttből és három vagy több gyermekből álló háztartások vannak: az egy főre jutó éves nettó jövedelmük 1 millió 989 ezer forint volt, ami 28,9 százalékkal kevesebb az országos átlagnál. Összességében a gyermekes háztartások jövedelme az egyedül élők vagy gyermektelen párok bevételeinek csupán alig több mint kétharmadát éri el.

A korcsoportok között jelentős jövedelmi különbségek mutatkoztak meg 2024-ben.

Az egy főre jutó éves nettó jövedelmet (3 millió 268 ezer forint) az 55–64 éves referenciaszeméllyel rendelkező háztartások érték el,

a 25 év alattiaknál viszont az éves nettó jövedelem 2 millió 234 ezer forint volt. Ami pedig a képzettség szerinti összevetést illeti: a felsőfokú végzettségűek átlagosan 3 millió 712 ezer forintos éves nettó jövedelemmel bírtak, míg az alapfokú végzettségűek mindössze 1 millió 648 ezer forintot kerestek.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Az aktív dolgozók jövedelme (2 millió 860 ezer forint) meghaladta az országos átlagot, míg a munkanélkülieké (1 millió 718 ezer forint) annak csupán kétharmadát érte el. A nyugdíjasok viszont nagyjából az országos átlag szintjén éltek, 2 millió 873 ezer forintos egy főre jutó éves nettó jövedelemmel.

A jövedelmi adatok tekintetében Budapest messze az ország leggazdagabb térsége: az egy főre jutó éves nettó jövedelem itt 3 millió 729 ezer forint volt.

A fővárost a Közép-Dunántúl követte, ahol szintén kedvező volt a helyzet: a 2 millió 923 ezer forintos jövedelem 4,5 százalékkal volt magasabb az átlagnál. Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön viszont az egy főre jutó nettó jövedelem csupán az országos átlag 82,9–83,5 százalékát érte el, ami jól mutatja a régiók közötti tartós jövedelmi különbségeket.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Az Economx összegzése szerint tavaly egy főre vetítve az összes fogyasztási kiadás 2 millió 14 ezer forintra nőtt, ami folyó áron 6,7 százalékos bővülést, az inflációt figyelembe véve pedig 2,9 százalékos reálérték-növekedést jelentett az előző évhez képest. A legnagyobb mértékben az élelmiszerekre és alkoholmentes italokra költöttünk többet (29,6 százalék), majd közlekedés (4,1 százalék), vendéglátás és szálláshely-szolgáltatások (3,7 százalék) a sorrend.

A fogyasztás nagysága a jövedelmi helyzettel mutatja a legerősebb összefüggést: minél magasabb a háztartás jövedelme, annál többet költ. 2024-ben a legalsó jövedelmi ötödben 906 ezer, a legfelsőben 3 millió 652 ezer forint volt az egy főre jutó éves fogyasztási kiadás.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Az összeállítás alapján megállapítható, hogy bár az egy főre jutó jövedelmek 2024-ben emelkedtek, a társadalmi különbségek továbbra is jelentősek. A fiatalok, az alapfokú végzettségűek, a munkanélküliek és a gyermekes családok jóval kevesebbel gazdálkodnak, miközben Budapest és a gazdagabb régiók kiemelkedő jövedelmi szintet mutatnak.

Kezdőlap    Gazdaság    Nőttek a jövedelmek, de felemásak az adatok a magyarok anyagi helyzetéről

ksh

fizetés

jövedelem

életszínvonal

társadalmi különbségek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres az Atlas/3i üstökös

Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres az Atlas/3i üstökös

A 3i/Atlas üstökös annyiban különleges, hogy ez a harmadik csillagközi égitest, amit valaha fölfedeztek, de tökéletesen látjuk a pályáját, semmi anomáliát nem mutat, és semmi köze földönkívüliekhez – szögezte le Kiss László akadémikus, csillagász az InfoRádióban, hozzátéve: elképesztő mennyiségű álhírt kell cáfolniuk a szakembereknek.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra dönti a csúcsokat a forint!

Sorra dönti a csúcsokat a forint!

Felemás héten van túl a hazai deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ma is folytatódik, a reggeli órákban előbb másfél, majd szűk kétéves csúcsot produkált a hazai deviza. A magyar fizetőeszköz a dollárral szemben is jól kezdte a hetet. A forint jó teljesítményét főként a carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. A mai nap a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elveszítheti sztárcsatárát a Bayern München? Sorba állnak érte a topcsapatok, de van egy bökkenő

Elveszítheti sztárcsatárát a Bayern München? Sorba állnak érte a topcsapatok, de van egy bökkenő

A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

The quake struck near Mazar-e Sharif, one of Afghanistan's largest cities, in the early hours of Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 09:58
Jelentős EU-s pénzhez juthat hozzá Magyarország
2025. november 3. 09:00
Most megnézhetik a teljesen automatizált Vajda-Papír-gyárat a fiatalok
×
×
×
×