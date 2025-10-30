ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
A Paksi Atomerőmű 2019. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Technikai hiba lépett föl a Paksi Atomerőműben

Infostart

A Paksi Atomerőmű 2. reaktora jelenleg 50 százalékos kapacitáson üzemel.

Az üzemeltető csütörtöki közleménye szerint a teljesítménycsökkentés oka egy technikai hiba – írja a Portfolio a Reuters-re hivatkozva.

