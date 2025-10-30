Technikai hiba lépett föl a Paksi Atomerőműben

Az olasz állami számvevőszék nem hagyta jóvá, hogy híd épülhessen az olasz csizma és Szicília között - írja a Today. A bírák egyelőre többek között a pénzügyi fedezetet, a forgalmi előrejelzések megbízhatóságát, a projekt környezetvédelmi és szeizmikus előírásoknak való megfelelését, valamint az uniós szabályok alkalmazását vizsgálják, míg az eredeti költségvetést már több, mint 50 százalékkal túllépné az ára.