Rangos nemzetközi pozícióban egy magyar bankvezető

A kinevezéssel egyidőben a Gránit Bank is csatlakozott a BACEE-hez, amelyet 1996-ban alapítottak, és 15 ország 27 pénzügyi intézményét tömöríti.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, a BACEE alelnöke a közleményben kiemelte: a BACEE-tagság és az alelnöki megbízatás fontos szakmai elismerés, amely új lehetőségeket nyit a Gránit Bank és Magyarország számára a régió pénzügyi és innovációs életében. Célunk, hogy tudásunkkal és digitális banki tapasztalatainkkal hozzájáruljunk a közép- és kelet-európai pénzügyi szektor fejlődéséhez - tette hozzá.

A Budapesti Értéktőzsdén 2024-óta jegyzett, határon átnyúló banki szolgáltatásokat is nyújtó Gránit Bank 2025. október 21-től a BACEE tagja. A szervezet célja a közép- és kelet-európai tagbankok közötti együttműködések és szakmai kapcsolatok erősítése, valamint a tudásmegosztás és a legjobb gyakorlatok elterjesztése a régióban. Hegedüs Éva alelnöki kinevezése tovább erősíti a magyar bankrendszer és a térség meghatározó pénzügyi szakmai közössége közötti együttműködést – közölték.