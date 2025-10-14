ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.52
usd:
338.33
bux:
102389.83
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A hitelt felvevőknek üzent a NAV

Infostart

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Mint a NAV közölte, számos élethelyzetben lehet szükség nullás igazolásra, például hitelfelvételnél, személyi kölcsön, vagy egyes állami támogatások igénylésénél. Az adóhatóság KOMA adatbázisában szereplés kiváltja a nullás igazolást a legtöbb esetben, elfogadható például az Otthon Start hitel igényléséhez is.

Ismertetik, hogy jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában, ők bármikor, külön kérelem nélkül, gyakorlatilag folyamatosan tudják igazolni, hogy nincs tartozásuk, illetve valamennyi bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az adatbázisba akár online is kérheti a felvételét az, aki megfelel a köztartozásmentesség feltételeinek, ehhez a KOMA-kérelmet kell benyújtania az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). Ha a NAV mindent rendben talál, a kérelem benyújtását követő hónap 10-én felveszi az adatbázisba, ahol mindaddig szerepelhet, amíg megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, ezt a NAV mindig a hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja - írták a közleményben.

Hozzátették, a hitelkérelmek egyszerűbb, személyes ügyintézés nélküli benyújtását egy másik NAV-fejlesztés is segíti.: a NAV Ügyfélportáljáról hitelesített online keresetkimutatás is kérhető. A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek.

Az egyszerű és biztonságos online NAV-szolgáltatások Ügyfélkapu+ vagy DÁP-hozzáféréssel érhetők el. Aki otthona kényelméből intézné adóügyeit, például a gépjárműadót, az szja-bevallást vagy akár az adóelőleg-nyilatkozatot, érdemes regisztrálnia - tájékoztatott a NAV.

Kezdőlap    Gazdaság    A hitelt felvevőknek üzent a NAV

nav

hitelfelvétel

köztartozás

koma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

A közel-keleti békefolyamat állásáról, a tűzszünet után is napirenden karadó, megoldatlan kérdésekről, a Gázában élő sorsáról és az Izrael előtt álló nehéz döntésekről is beszélt Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fellázadt egy egész nemzedék, és elkergette a gyűlölt elnököt – Sorra dönti meg a kormányokat a Z generáció

Fellázadt egy egész nemzedék, és elkergette a gyűlölt elnököt – Sorra dönti meg a kormányokat a Z generáció

Francia katonai repülőgépen menekítették ki hazájából Andry Rajoelina madagaszkári elnököt, aki titkos búvóhelyéről küldött üzenetében azt mondta, nem hajlandó lemondani. Az államfő menekülésének előzménye, hogy szeptember vége óta tartanak a tüntetések az indiai-óceáni szigetországban a rossz megélhetési körülmények miatt. A hétvégén a hadsereg is átállt a tüntetők oldalára, ez pedig tarthatatlanná tette Rajoelina helyzetét. A nehézségek azonban az elnök menekülésével még nem oldódnak meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Voltál már Prágában? Lássuk, mit tudsz a cseh főváros látnivalóiról, történelméről!

Kvíz: Voltál már Prágában? Lássuk, mit tudsz a cseh főváros látnivalóiról, történelméről!

A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a magyarok egyik legkedveltebb hétvégi úti céljáról!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

It comes as the IDF names two of the four deceased hostages handed over by Hamas on Monday as Bipin Joshi and Guy Illouz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 14:38
Halmai Péter: az idei közgazdasági Nobel-díjasok munkássága a bizonyíték, hogy a tartós növekedésért küzdeni kell
2025. október 14. 12:38
Magyar ingatlanpiac: a Covid idején voltak hasonló jelenségek, mint most
×
×
×
×