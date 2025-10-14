A hitelt felvevőknek üzent a NAV

Mint a NAV közölte, számos élethelyzetben lehet szükség nullás igazolásra, például hitelfelvételnél, személyi kölcsön, vagy egyes állami támogatások igénylésénél. Az adóhatóság KOMA adatbázisában szereplés kiváltja a nullás igazolást a legtöbb esetben, elfogadható például az Otthon Start hitel igényléséhez is.

Ismertetik, hogy jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában, ők bármikor, külön kérelem nélkül, gyakorlatilag folyamatosan tudják igazolni, hogy nincs tartozásuk, illetve valamennyi bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az adatbázisba akár online is kérheti a felvételét az, aki megfelel a köztartozásmentesség feltételeinek, ehhez a KOMA-kérelmet kell benyújtania az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). Ha a NAV mindent rendben talál, a kérelem benyújtását követő hónap 10-én felveszi az adatbázisba, ahol mindaddig szerepelhet, amíg megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, ezt a NAV mindig a hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja - írták a közleményben.

Hozzátették, a hitelkérelmek egyszerűbb, személyes ügyintézés nélküli benyújtását egy másik NAV-fejlesztés is segíti.: a NAV Ügyfélportáljáról hitelesített online keresetkimutatás is kérhető. A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek.

Az egyszerű és biztonságos online NAV-szolgáltatások Ügyfélkapu+ vagy DÁP-hozzáféréssel érhetők el. Aki otthona kényelméből intézné adóügyeit, például a gépjárműadót, az szja-bevallást vagy akár az adóelőleg-nyilatkozatot, érdemes regisztrálnia - tájékoztatott a NAV.