Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Általában az év kilencedik hónapjában nagyon „zajos” a költségvetés az InfoRádió által megkérdezett elemző, Csiki Gergely szerint; „mínuszokat és pluszokat is láttunk már”.

"Többször volt az elmúlt években inkább többletes a költségvetés, ehhez képest még a mértéke is csalódáskeltő,

ugyanis jelentős költségvetési hiány jött össze az év kilencedik hónapjára, 303 milliárd forintos mínuszt halmozott fel az államháztartás központi alrendszere” – fogalmazott. Ennél nagyobb szeptemberi havi deficitet csak 2021-ben láthattunk, tehát a kép szerinte „nem jó” most a szeptemberi költségvetés alapján.

Érdekesnek nevezte, hogy tavaly szeptemberben többlettel zárt a költségvetés, 234 milliárd forintossal, ez fordult át jelentős mínuszba, a minisztérium mostani gyorstájékoztatójából az derül ki, hogy a közüzemi szolgáltatások támogatása előirányzat soron jelentősen nagyobb, magasabb kifizetés teljesült.

„Ez a rezsivédelmi szolgáltatásokkal és energiakiadásokkal függ össze, valószínűleg másképp fut le a rezsivédelmi kiadások finanszírozása a költségvetésben, mint tavaly, és alapvetően ez torzította a szeptemberi költségvetési hiányt, ami egyébként a várakozásainkat nem befolyásolja, eddig is azt gondoltuk, hogy az őszi hónapokban kedvezőtlen költségvetési hiányszámok érkeznek” – ecsetelte a Portfolio elemzője.

Ezzel a szeptemberi adattal az éves kumulált költségvetési hiány 3328 milliárd forinton áll most, az éves pénzforgalmi eredeti hiánytervek 80 százalékán áll a mutató, ami szintén egyébként közepesen romló képet fest szerinte.

A minisztérium – mint rámutatott – azzal érvel, hogy időközben 4774 milliárd forintra emelte a pénzforgalmi hiánytervet, összhangban a költségvetési hiány romlásával, ennek a tervnek viszont csupán 69 százaléka teljesült, emiatt véli azt a tárca, hogy az összkép nem is annyira borús, mint egyébként arra mások számítanak.

Az alappálya közben nem változott, a költségvetési hiánycélt „elmulasztja” a kormány, és várhatóan most ez a 4,5 százalékos GDP-arányos hiány teljesülése reális az idei évre nézve.