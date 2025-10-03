Történelmi globális átrendeződés: csúcson az arany ára, itt a prognózis a folytatásról

Rekordszintre emelkedett szerdán az arany ára, egy év alatt pedig jelentős, csaknem 50 százalékos áremelkedést könyvelhetett el ez a nemesfém – mondta az InfoRádióban Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója. 3900 dollár környékén toporog az arany unciánkénti ára.

„Ha az ember ránéz a grafikonra, a rakétakilövés juthat az eszébe, nagyon meredek az arany áremelkedése.

Rövid távon lehet, hogy egy picit túl van húzva, de hosszú távon globális pénzügyi átrendeződés zajlik, tehát mi azt gondoljuk, hogy az évtized végén akár a 8800-9000 környékét is simán bejárhatja az arany árfolyama.

Azt kell látni, hogy itt nemcsak az arany áremelkedéséről van szó, hanem inkább a dollár értékvesztéséről és a tartalékdeviza-szerepének esetleges visszaszorulásáról van szó” – mondta az elemző, hozzátéve: a nagy pénzügyi szereplők, jegybankok, nagybefektetők most keresik, hogy mibe allokáljanak át. „Gyakorlatilag csak az arany marad, illetve a kistestvérét se hagyjuk ki, az ezüstöt. Az is éppen ostromolja a 2011-es csúcsokat. Az ezüst esetében kifejezetten hiány is van a piacon, úgy gondoljuk, hogy annak az árfolyama is hamarosan át is fogja törni a 49 dollárt. Persze egy kis korrekció még előtte belefér, de utána jelentős tér nyílik meg. Mind a két nemesfém, és a platinát se hagyjuk ki, komoly emelkedés előtt áll még. Abszolút optimisták vagyunk az arany és a nemesfémek árfolyamát tekintve” – mondta Juhász Gergely.

Az elemző úgy értékelte: ahogy a dollár leértékelődik, lassan az arany veszi át a korábbi szerepét. Ha megnézzük a globális jegybanki devizatartalékokon belül az arany arányát, folyamatos emelkedést láttunk. Tíz évvel ezelőtt 10 százalék környékén volt, most már 22-24 százalék környékén van. Ha ez így megy tovább, akkor elérhetjük a 40-50 százalékot is. „Ekkor mondhatjuk, hogy úton vagyunk ha nem is a régi aranystandard, de egyfajta aranyalapú pénzügyi rendszer felé. Egyfajta olyan kosár jön létre, amiben az arany domináns szerepet játszik” – fogalmazott az elemző.

A dollár 1971-ben vált le az aranyra átválthatóságról. Az úgynevezett lebegő árfolyamos rendszer, ami létrejött, hatalmas adóssághegyet hozott létre, és a szakértő szerint nem látni, hogyan lehetne ezt leépíteni. „Ezért mindenki igyekszik ennek elébe menni, és felhalmozni egy olyan biztos értéket, ami önmagában hordozza az értékét. Ha lezajlik az átrendeződés, akkor az arany meg fogja tartani az értékét reálértékben” – mondta Juhász Gergely, aki szerint „itt tulajdonképpen

felkészülés zajlik arra, amikor kiderül, hogy a király meztelen: ezt az óriás adóssághegyet nem lehet lebontani, csak drasztikus intézkedésekkel, például elinflálással, vagy ahogy látjuk sajnos, háborúk során.

1971 óta nem láttunk ilyet. A 70-es évekbeli aranyárcsúcs 1980 januárjában futott ki a csúcsra, ugyanígy a különböző globális válságok, illetve az infláció miatt” – fogalmazott. Akkor meg tudták oldani a helyzetet az Egyesült Államokban egy nagyon komoly kamatemeléssel, de ma nincs erre lehetőség. Ha kitör egy újabb inflációs hullám, akkor nem fognak tudni kamatot emelni, és akkor majd az infláció bontja le ezeket az adóssághegyeket, és egyfajta elértéktelenedés lesz. Erre számítunk, úgyhogy

mindenkinek, aki tudja, érdemes növelnie az arany arányát a portfóliójában

– mondta az InfoRádióban Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója.