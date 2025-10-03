ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.23
usd:
330.79
bux:
100462.96
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Történelmi globális átrendeződés: csúcson az arany ára, itt a prognózis a folytatásról

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az arany ára csaknem 50 százalékkal nőtt egy év alatt. Globális pénzügyi átrendeződés zajlik a dollár értékvesztése és globális szerepe körül, ez az oka az aranyár száguldásának – mondta Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

Rekordszintre emelkedett szerdán az arany ára, egy év alatt pedig jelentős, csaknem 50 százalékos áremelkedést könyvelhetett el ez a nemesfém – mondta az InfoRádióban Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója. 3900 dollár környékén toporog az arany unciánkénti ára.

„Ha az ember ránéz a grafikonra, a rakétakilövés juthat az eszébe, nagyon meredek az arany áremelkedése.

Rövid távon lehet, hogy egy picit túl van húzva, de hosszú távon globális pénzügyi átrendeződés zajlik, tehát mi azt gondoljuk, hogy az évtized végén akár a 8800-9000 környékét is simán bejárhatja az arany árfolyama.

Azt kell látni, hogy itt nemcsak az arany áremelkedéséről van szó, hanem inkább a dollár értékvesztéséről és a tartalékdeviza-szerepének esetleges visszaszorulásáról van szó” – mondta az elemző, hozzátéve: a nagy pénzügyi szereplők, jegybankok, nagybefektetők most keresik, hogy mibe allokáljanak át. „Gyakorlatilag csak az arany marad, illetve a kistestvérét se hagyjuk ki, az ezüstöt. Az is éppen ostromolja a 2011-es csúcsokat. Az ezüst esetében kifejezetten hiány is van a piacon, úgy gondoljuk, hogy annak az árfolyama is hamarosan át is fogja törni a 49 dollárt. Persze egy kis korrekció még előtte belefér, de utána jelentős tér nyílik meg. Mind a két nemesfém, és a platinát se hagyjuk ki, komoly emelkedés előtt áll még. Abszolút optimisták vagyunk az arany és a nemesfémek árfolyamát tekintve” – mondta Juhász Gergely.

Az elemző úgy értékelte: ahogy a dollár leértékelődik, lassan az arany veszi át a korábbi szerepét. Ha megnézzük a globális jegybanki devizatartalékokon belül az arany arányát, folyamatos emelkedést láttunk. Tíz évvel ezelőtt 10 százalék környékén volt, most már 22-24 százalék környékén van. Ha ez így megy tovább, akkor elérhetjük a 40-50 százalékot is. „Ekkor mondhatjuk, hogy úton vagyunk ha nem is a régi aranystandard, de egyfajta aranyalapú pénzügyi rendszer felé. Egyfajta olyan kosár jön létre, amiben az arany domináns szerepet játszik” – fogalmazott az elemző.

A dollár 1971-ben vált le az aranyra átválthatóságról. Az úgynevezett lebegő árfolyamos rendszer, ami létrejött, hatalmas adóssághegyet hozott létre, és a szakértő szerint nem látni, hogyan lehetne ezt leépíteni. „Ezért mindenki igyekszik ennek elébe menni, és felhalmozni egy olyan biztos értéket, ami önmagában hordozza az értékét. Ha lezajlik az átrendeződés, akkor az arany meg fogja tartani az értékét reálértékben” – mondta Juhász Gergely, aki szerint „itt tulajdonképpen

felkészülés zajlik arra, amikor kiderül, hogy a király meztelen: ezt az óriás adóssághegyet nem lehet lebontani, csak drasztikus intézkedésekkel, például elinflálással, vagy ahogy látjuk sajnos, háborúk során.

1971 óta nem láttunk ilyet. A 70-es évekbeli aranyárcsúcs 1980 januárjában futott ki a csúcsra, ugyanígy a különböző globális válságok, illetve az infláció miatt” – fogalmazott. Akkor meg tudták oldani a helyzetet az Egyesült Államokban egy nagyon komoly kamatemeléssel, de ma nincs erre lehetőség. Ha kitör egy újabb inflációs hullám, akkor nem fognak tudni kamatot emelni, és akkor majd az infláció bontja le ezeket az adóssághegyeket, és egyfajta elértéktelenedés lesz. Erre számítunk, úgyhogy

mindenkinek, aki tudja, érdemes növelnie az arany arányát a portfóliójában

– mondta az InfoRádióban Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Történelmi globális átrendeződés: csúcson az arany ára, itt a prognózis a folytatásról

arany

befektetés

pénzügyek

juhász gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A Fővárosi Közgyűlés és az óbudai képviselő-testület sem gördített akadályt a Filatorigátra tervezett csaknem 1400 lakásból és 7500 négyzetméternyi üzletből és irodából álló lakópark elé. Óbuda 1,2 milliárd forintot kap, a főváros pedig 140 lakást, amelyet tíz évig bérlakásként hasznosíthat. A beruházó számos infrastrukturális fejlesztést vállalt, a civilek azonban az autóforgalom növekedése miatt aggódnak.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iszonyatos ítéletidő csapott le a népszerű európai üdülőhelyre: többen meghaltak, kihirdették a szükségállapotot

Iszonyatos ítéletidő csapott le a népszerű európai üdülőhelyre: többen meghaltak, kihirdették a szükségállapotot

Több ember is életét vesztette Bulgária délkeleti részén, Elenite városában, amikor a heves esőzés következtében hatalmas áradás lepte be a települést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mostantól minden felújítás könnyebb: így kaphatsz profi támogatást a tervezéstől a kivitelezésig

Mostantól minden felújítás könnyebb: így kaphatsz profi támogatást a tervezéstől a kivitelezésig

Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Families pay tribute to courage of victims who kept out synagogue attacker

Families pay tribute to courage of victims who kept out synagogue attacker

Adrian Daulby, 53, and Melvin Cravitz, 66, were both killed as they tried to prevent the attacker entering the building.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 19:44
Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást
2025. október 3. 19:18
OKSZ-főtitkár: meg kellene szüntetni az árrésstop negatív hatását
×
×
×
×