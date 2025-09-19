ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.59
usd:
330.56
bux:
99634.76
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A YouTube is pakol most izmokat a Google-hírgyár testére

Infostart

Személyre szabott "hírkeresést" ígér a Google - és tényleg mindenhonnan.

YouTube-, Insta- és X-videók,valamint közösségi médiás bejegyzések is megjelenhetnek rövidesen a Google Discoverben, ahol eddig csak hírekkel lehetett találkozni írja a HVG.hu az Engadgetre hivatkozva.

A Discover a Google alkalmazásban, androidos készülékeknél sok esetben a főképernyő jobbra húzásával, valamint a google.hu-t mobilról megnyitva jelenik meg. Eddig kizárólag hírek voltak benne, elvileg személyre szabottan. Ezt a kört bővítik ki most.

A Google közlése szerint felmérték a felhasználók igényeit, akik kifejezetten szomjazták ezt a változást, úgyhogy heteken belül érkezik is.

A tartalom "szívásának" logikája más kérdés, de az ígéret szerint a "bekövetés" lesz a fő szempont.

Kezdőlap    Gazdaság    A YouTube is pakol most izmokat a Google-hírgyár testére

google

hír

tartalom

google discover

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Nagy-Britanniában: Vlagyimir Putyin igencsak cserbenhagyott

Donald Trump Nagy-Britanniában: Vlagyimir Putyin igencsak cserbenhagyott

Az amerikai elnök és a brit kormányfő egyaránt kifogásolta azt is, hogy egyes országok még mindig vásárolnak olajat Oroszországtól.
 

Moszkva tudja, kik beszélik le Donald Trumpot a konstruktív lépésekről Ukrajna ügyében

"700 ezer" - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

Volodimir Zelenszkij nyilatkozatából derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik

Áfaemelés jön Oroszországban? Vlagyimir Putyin most hallgat, a jegybank nem

Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

A brit szervek kezében három orosz kém torka

BL élőben – Rangadó Manchesterben, pályán a Barca is

BL élőben – Rangadó Manchesterben, pályán a Barca is

A csütörtöki játéknapon is szerepel magyar a BL-mérkőzéseken: Sallai Roland, megint csak jobbhátvédként, ott van a Galatasarayban. Az este párosítása: Eintracht Frankfurt–Galatasaray, Newcastle–Barcelona, Manchester City–Napoli, Sporting CP–Kajrat.
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot

Megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot

A csütörtök esti Magyar Közlönyben hirdette ki a kormány, hogy közel 155 milliárd forintot csoportosít át a rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások finanszírozására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan, ami kiderült az Otthon Startról: erről tudjon mindenki, aki igénybe akarja venni

Váratlan, ami kiderült az Otthon Startról: erről tudjon mindenki, aki igénybe akarja venni

A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135-205 ezer háztartást is érinthet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Starmer could use military to control UK borders

Trump suggests Starmer could use military to control UK borders

The US president says illegal migration "destroys countries from within", as his two-day state visit to the UK comes to a close.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 04:46
Alig használtak, de már eladók – ezek a legnépszerűbb 6000 km alatt futott autók
2025. szeptember 18. 17:40
MBH: jövőre az idei háromszorosa lehet a GDP-növekedés
×
×
×
×