A YouTube is pakol most izmokat a Google-hírgyár testére

YouTube-, Insta- és X-videók,valamint közösségi médiás bejegyzések is megjelenhetnek rövidesen a Google Discoverben, ahol eddig csak hírekkel lehetett találkozni írja a HVG.hu az Engadgetre hivatkozva.

A Discover a Google alkalmazásban, androidos készülékeknél sok esetben a főképernyő jobbra húzásával, valamint a google.hu-t mobilról megnyitva jelenik meg. Eddig kizárólag hírek voltak benne, elvileg személyre szabottan. Ezt a kört bővítik ki most.

A Google közlése szerint felmérték a felhasználók igényeit, akik kifejezetten szomjazták ezt a változást, úgyhogy heteken belül érkezik is.

A tartalom "szívásának" logikája más kérdés, de az ígéret szerint a "bekövetés" lesz a fő szempont.