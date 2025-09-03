Új rekord: rengeteg hitelt vesznek fel a magyarok, ráadásul a drágábbat

A jegybank által frissen közzétett hitelezési adatok azt mutatják, hogy stabil ponton áll a lakáshitelpiac, viszont a személyi hitelek piaca kilőtt – írta meg a HVG.

Júliusban a magyar háztartások összesen 142 milliárd forint lakáshitelt vettek fel, ez az összeg az előző hónaptól csak kismértékben maradt el. A kölcsönök átlagos hitelköltség-mutatója 7,22 százalék volt, hasonlóan a júniusi értékhez.

A kihelyezett személyi hitelek összege ugyanakkor jelentősen, 14,2 milliárd forinttal nőtt. A teljes havi volumen 107 milliárd forint volt – ilyen magas értéket ez az összeg még soha nem ért el.

A személyi hitelek viszont drasztikusan több költséggel jártak a hitelfelvevőnek, mint a lakáshitelek –

a személyi hitelek átlagos hitelköltség-mutatója 16,1 százalék volt, szemben a lakáshitelek 7,22 százalékos értékével.

A bankok összesen 311 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek, ami szintén rekordnak számít. A HVG azt írja, a szakértők várakozásai szerint a személyi hitelezés továbbra is erős maradhat, bár általában az év vége felé veszíteni szokott ez a hiteltípus népszerűségéből.