Data, Chart, Stock Market Data, Digital Display, Graph
Nyitókép: MarsYu/Getty Images

Európa sakkjátszmája, avagy stabil bázis egy bizonytalan világban

Vendégszerző

Európa gazdasága többfrontos támadás alatt áll a világ gazdasági sakktábláján. Szorongatja az elhibázott energiaszankciók sötét bástyája, támadni készül a 15 százalékos vámok királynője, és össztűz alatt tartják a "hatékonytalanság", a háború és a demográfiai kihívások futói. Ám ugyanúgy, mint egy sakkjátszmában, az előrelátás és a stratégia a gazdaságban is segítségünkre lehet. Pontosan ezt mondja a PIMCO legfrissebb elemzése is Európa gazdasági jövője kapcsán, és ez a célja az Európai Unió nagy ívű tudományos vállalkozásának, a Destination Earth-nek is.

Stabil bázis egy ingatag világban

A PIMCO „Europe’s Economic Future: A Stable Base in a Volatile World” című augusztusi elemzése szerint Európa gazdasági növekedési kilátásai visszafogottak. A járvány előtti évi 1 százalék körüli potenciál a következő években inkább 0,5 százalék körül alakul majd.

Az okok ismerősek. Kedvezőtlen demográfia, lassú termelékenységnövekedés, magas energiaárak, geopolitikai feszültségek. Mégis, az elemzés címében hangsúlyosan ott a fordulat: Európa lehet „stabil bázis” egy volatilis világban.

Hogyan? Az intézmények fejlesztése, a jobb koordináció, az erősebb együttműködés segíthet ebben. Az Európai Központi Bank válságkezelő mechanizmusai, a Next Generation EU alap, valamint a fiskális politikai keretek mind olyan védőhálóként működnek, amelyek megakadályozzák, hogy egy láthatatlan ellenfél sakk-matt helyzetbe kényszerítse a kontinenst.

A digitális Föld

Fordítsuk most a tekintetünket egy látszólag teljesen másik irányba, az Európai Unió Destination Earth (DestinE) kezdeményezésére. Ez a program egy nagyszabású digitális ikertestvért épít a Földnek. Olyan számítógépes modelleket, amelyek képesek valós időben szimulálni a klímaváltozás, a környezeti katasztrófák vagy épp a társadalmi krízisek lehetséges következményeit.

Gondoljunk bele, a politikai döntéshozók úgy készülhetnek a jövőre, mint egy profi sakkozó. Több lehetséges játszmát játszanak le a fejben, mielőtt meghozzák a következő lépést. A döntések így nem hirtelen ötleteken és megérzéseken, hanem valószínűségi számításokon alapulnának. Ha mi így lépünk, akkor ez várható; ha meg úgy, akkor amaz. A cél ugyanaz, mint a gazdasági intézményeknél, a hibás lépések elkerülése.

A közös tanulság

Mindkét történet ugyanarra tanít minket. A világ instabil, de mi képesek vagyunk stabilitást teremteni benne, ha több lépéssel gondolkodunk előre. Az előrelátó modellezés, legyen az gazdasági prognózis vagy digitális Föld-szimuláció, olyan, mint a sakkban a variációk kiszámítása. Nem állítja le az ellenfél támadását, de segít felismerni, melyik út vezet vereséghez, és melyik egy kiegyensúlyozott álláshoz.

A vezetőknek, legyenek bankárok, politikusok vagy vállalatvezetők, ez világos üzenet. A válságra reagálni késő, felkészülni kell rá. És a felkészülés alapja a jó adat, a kifinomult modell, és az a képesség, hogy több forgatókönyvvel számolunk.

A gazdaság és a bolygó működése között első pillantásra kevés a hasonlóság. Mégis ugyanaz a törvény érvényesül mindkét esetben. A rendszerek bonyolultak, érzékenyek, és mindig jelen van bennük a bizonytalanság. A kérdés az, hogy a bizonytalanság megbénít minket, vagy éppen erősebbé tesz azáltal, hogy megtanulunk előregondolkodni, és felállítani különböző játszmaterveket.

Ahogy a sakkozók jól tudják, nem az a baj, ha az ellenfél támad, hanem az, ha mi nem látjuk előre, mire készül pontosan. Európa gazdasága és a Destination Earth egyaránt ezt az üzenetet hordozza. A jövő nem fix játszma, hanem egy élő, folyamatosan alakuló könyv, melyet mi magunk is írhatunk, ha ehhez elég bölcsek és előrelátóak vagyunk.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

