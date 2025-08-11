Még leszállóágban is ez a világ vezető élelmiszermárkája

A Lay's márka maradt a második helyen a korszakos első Nestlé mögött, márkaérték 5,8 százalékkal, 12,7 milliárd dollárra emelkedett. Nincs változás a harmadik helyen sem, a kínai Yili márka értéke 3,4 százalékkal, 11,2 milliárd dollárra mérséklődött.

A negyedik és az ötödik helyen sem történt változás. A negyedik amerikai Tyson márkaértéke 19,8 százalékkal, 9,9 milliárd dollárra emelkedett. az ötödik francia Danone márkaértéke pedig 3,1 százalékkal, 8,3 milliárd dollárra nőtt.

Az amerikai burgonyachipsgyártó Doritos értéke 16 százalékkal, 5,4 milliárd dollárra nőtt, amivel három hellyel feljebb került, és a hatodik Kellogg's (-1,1 százalék, 6 milliárd dollár) után a hetedik helyet szerezte meg.

A tajvani ital- és instant tésztagyártó Uni-President márkájának értéke 35 százalékkal, 5 milliárd dollárra nőtt, és tíz pozíciót javítva a rangsorban a nyolcadik helyre került.

A kilencedik helyet az olasz Barilla márka szerezte meg (+21 százalék, 5 milliárd dollár), míg a tízes listát a svájci Lindt csokoládégyártó zárta, márkaértéke 14,4 százalékkal, 4,9 milliárd dollárra nőtt.

A Brand Finance-listán a tíz legnagyobb élelmiszermárka összesített értéke 88,4 milliárd dollár, ami a 100 legnagyobb márka teljes értékének több mint 35 százaléka.

A százas listán egyebek között 41 amerikai, 10 kínai, 9 olasz, 5 japán és 4 svájci, továbbá 3-3 indiai, német és egyesült királyságbeli, illetve két szingapúri cég szerepel.