Megy a szájkarate az erdélyi "pálinkák" miatt

A konfliktus akkor robbant ki, amikor a Pálinka Nemzeti Tanács helyreigazítást kért egy olyan írás miatt, amelyben egy aranyérmes, Romániában készült italt pálinkaként említettek - írja az agroinform.hu.

A tanács elnöke, Mihályi László levelében rámutatott, hogy a "pálinka" elnevezés az Európai Unió által bejegyzett, oltalom alatt álló földrajzi árujelző, amelyet csak Magyarországon termesztett gyümölcsből, Magyarországon készített és palackozott párlatokra lehet használni.

Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete elnöke és az Ákovita Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny főszervezője szerint a jogi szabályozás figyelmen kívül hagyja a nyelvhasználati és kulturális gyakorlatot.

„Amikor a szomszédodat áthívod, azt mondod: gyere, kóstold meg a pálinkám – nem azt, hogy van egy kis körtepárlatom”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a mindennapi szóhasználat Erdélyben a jogi tiltás ellenére sem változott.

Becze István hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyar közösségek tiszteletben tartják a jogszabályokat, és kereskedelmi szinten nem használják a pálinka megnevezést.

A probléma szerinte az, hogy a szakmai kommunikációban is megkérdőjelezik a szóhasználatot, pedig ez pusztán a termelők természetes büszkeségét fejezi ki. A szakember úgy véli, ideje lenne új alapokra helyezni a kérdést, és a Kárpát-medencére kiterjesztett, közös gondolkodásmóddal megközelíteni a témát ahelyett, hogy a szakmai közösség egymást korlátozná.