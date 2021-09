Ezek a bankok a legaktívabbak a Növekedési kötvényprogramban

A Magyar Bankholding tagbankjainak adatai szerint az idei év második negyedévében is dinamikusan bővült a kötvénykibocsátás a közép- és nagyvállalatok körében – közölte a pénzintézet.

A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport összesített vállalati hitelpiaci súlyukat jelentősen meghaladva vesznek részt a jegybanki Növekedési kötvényprogramban, és a befektetések terén további bővüléssel számolnak.

A kibocsátott Nkp-állomány idén márciusban átlépte az ezermilliárd forintot, amely azóta is dinamikusan, hónapról hónapra átlagosan 10 százalékkal gyarapodik,

az állomány 2021. július végére már több mint 1515 milliárd forintot ért el, összesen 79 kötvénykibocsátás révén.

Mint írták, a Magyar Bankholdinghoz tartozó hitelintézetek a kötvénypiac aktív szereplői. Az MNB befektetéseit is figyelembe véve, az összes kötvény több mint 10 százalékát birtokolták a második negyedév végén, míg a jegybankot nem számítva, a kereskedelmi bankok és egyéb üzleti szereplők közötti részesedésük 25 százalékos a több mint 140 milliárd forintos kötvénycsomaggal, ezzel meghaladva a vállalati hitelpiacon meglévő, mintegy 19 százalékos együttes súlyukat. A Magyar Bankholding tagbankjai eddig közel 40 kibocsátásban vettek részt, így támogatva számos cég piaci megjelenését.

A jegybank által 2019-ben indított, a vállalati kötvények elterjedését támogató program egyre népszerűbb a cégek körében, és a befektetők is nyitottak a vállalatok ily módon történő finanszírozására. Továbbra is jellemzően a hitelintézetek jegyzik le az ügyfeleik kötvényeinek jelentős részét, azonban egyre nagyobb szerep jut a további intézményi befektetők jelenlétének, különösen a jobb minősítésű kibocsátók papírjai tekintetében.

A Magyar Bankholding tagbankjai jelenleg is több mint 10 tervezett kibocsátásban történő részvétel lehetőségét vizsgálják, és továbbiakkal is számolnak a második fél évben, így a következő hónapokban tovább nőhet a részesedésük a kötvényprogramban. Az MNB által bevezetett zöld finanszírozási tőkekönnyítések miatt várhatóan előtérbe kerülnek a zöld vállalati kötvénykibocsátások, ami újabb üzleti lehetőségeket jelent. Emellett az MFB garanciaprogramja is jótékonyan hat a befektetői kockázatvállalásra.

Nyitókép: MTI/Beliczay László