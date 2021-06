Már nem Bécs a legélhetőbb város

A koronavírussal továbbra is küzdő világban az új-zélandi Aucklandet találta a legélhetőbb városnak a The Ecinomist Intelligence Unit (EIU), írja a CNBC. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy a városnak a vírus ellenére is sikerült nyitva tartania iskoláit, színházait, éttermeit és egyéb intézményeit az adatfelvétel időpontjában a jó járványkezelésnek köszönhetően. Tavaly Új-Zélandon is szigorú lezárásokat vezettek be a vírus terjedésének lassítása érdekében, és volt olyan időszak is, amely alatt határaikat is lezárták a nemzetközi utazók előtt.

Az idei toplistán az ázsiai-csendes-óceáni régió városai dominálnak, így néz ki az élmezőny élhetőségi indexszel kiegészítve:

Auckland, Új-Zéland (96.0)

Oszaka, Japán (94.2)

Adelaide, Ausztrália (94.0)

Wellington, Új-Zéland (93.7)

Tokió, Japán (93.7)

Perth, Ausztrália (93.3)

Zürich, Svájc (92.8)

Genf, Svájc (92.5)

Melbourne, Ausztrália (92.5)

Brisbane, Ausztrália (92.4)

Az élhetőségi index 30 különféle minőségi és mennyiségi szempont alapján rangsorolja a városokat: ezek között megtalálható a stabilitás, a kultúra, az egészségügyi ellátás, az oktatás és az infrastruktúra is. A pandémia miatt idén ezek plusz indikátorokkal bővültek, mint például az egészségügyre gyakorolt nyomás vagy a tömegrendezvények látogatása körüli megszorítások.

Simon Baptist, az EIU vezető közgazdása szerint

egyértelműen tetten érhető a pandémia hatása az idei eredményre.

"A koronavírus miatt elég nagy változások történt a top 10-ben, de az egész ranglistán is" - mondja. Azok a városok, amelyekben lezárások voltak érvényben az adatfelvétel kora tavaszi időpontjában, vagy amelyekben épp ekkor emelkedtek az esetszámok, hátrébb csúsztak a listán, mint ahol általában vannak - az európai városokat ez nagyban érintette. Bécs emiatt végzett sokkal rosszabbul, mint szokott, a 2019-es éllovas ezúttal 12. lett. Ausztrália, Új-Zéland és Japán relatíve nyitva maradt, és ez látszik az eredményeken. A legnagyobb nyertes Honolulu volt, amely a 14- helyre kapaszkodott fel, 46 helyet ugorva. Ázsia összességében amellett, hogy sok nagyon élhető várossal szerepel a listán, nagyon sok kifejezetten élhetetlennel is. A legélhetetlenebb város továbbra is a szíriai Damaszkusz, a nigériai Lagost és Pápua Új-Guinea fővárosát, Port Moresbyt megelőzve.

A listát évente kétszer frissítik: a következő alkalom azért is érdekes lehet, mert jelenleg Európa és Észak-Amerika már nem annyira érintett, Ázsiában viszont több területen is emelkedtek az esetszámok.

