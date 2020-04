Teljes szerkezetváltás jön, ha elmúlik a járvány

Már a járvány kitörése előtt is látható volt, hogy a világon nagyon kiterjedt ellátási láncok vannak és ezek zavarának kockázata már szóba került az amerikai–kínai kereskedelmi háború kapcsán is – mondta az InfoRádiónak Zsoldos Ákos, a Portfolio elemzője. Emlékeztetett a 2003-as SARS-járvány tapasztalataira, amikor a járvány elsősorban Kínát sújtotta. Ehhez képest a mostani kínai leállás, amikor még Vuhanból a vírus nem terjedt ki, már akkor is zavart okozott a globális ellátási láncokban. Ez most nagyon jelentős mértékben sújtja a világ legnagyobb vállalatait – mondta Zsoldos Ákos.

Idézte egy német kutatóintézet nagyvállalatokkal készített felmérését is, amelynek megkérdezettjei közül 81 százalék úgy nyilatkozott, hogy valamilyen módon érintett a Kínából érkező ellátási láncban. Bár ezek Kínából indulnak, de több országon is átfutnak, és ha csak egy pontja is megsérül, akkor ott már komoly ellátási problémák lehetnek, illetve a termelési kapacitások csökkenhetnek.

"Az az általános vélemény, hogy

nagyon sok vállalatnak nem volt kellően diverzifikált a beszállítói szerkezete,

és a vírus, valamint egyéb kockázatok – ahogy a kereskedelmi háborúnál is láttuk – arra késztetik ezeket a vállalatokat, hogy átértékeljék a kereskedelmi partnereiket, és diverzifikálják a kapcsolatokat" – mondta Zsoldos Ákos. Ez jelentheti azt, hogy inkább a lokális helyi partnerekre fognak koncentrálni.

"Minden bizonnyal

a világgazdaságban egy teljes szerkezetátalakítást, vagy legalábbis szemléletváltást láthatunk majd"

– tette hozzá az elemző. Szerinte nagyon nehéz egyelőre megjósolni a vírus gazdasági következményeit, illetve hatását a világkereskedelemre. Egyelőre az biztos, hogy ha a vállalatok csökkenteni akarják a saját kockázatukat, akkor a kereskedelmi kapcsolataikat sokrétűbbé kell tenniük, diverzifikálniuk kell.

"Én nem gondolom, hogy ez a jelenlegi globalizáció teljes visszaépítésével jár, ez szemléletváltásra kell, hogy ösztönözze a vállalatokat, és lehet, hogy inkább a kockázati költségeket fogják csökkenteni és nem az elsődleges termelési költségeket" – mondta Zsoldos Ákos. Még nem tudni, hogy ennek milyen hatása lesz, de szerinte a technológiai fejlődés miatt nem épülhet vissza minden a pár évtizeddel ezelőtti szintre.

A szemléletváltást elsősorban a kínai kereskedelmi partnerekkel bíró gyógyszeripari vállalatoknak, az autógyáraknak és az elektronikai, elektrotechnikai termékeket gyártó vállalkozásoknak érdemes megfontolniuk. Utóbbiak különösen ki vannak téve ennek az ellátási láncnak. Mire egy telefon a fogyasztóhoz kerül, a rengeteg alkotóeleme sok országon és sok ezer kilométernyi beszállítói láncon utazik végig. Az autóiparra is jellemző a hosszú ellátási lánc, bár ott egy-egy vállalatnak több országban is vannak összeszerelő üzemei.

"Valamilyen szinten minden ágazat érintett, hiszen a jelenlegi globalizációban a gazdasági ágazatok annyira össze vannak fonódva, hogy ha valahol leállás van – akár országos, vagy ágazati szinten –, akkor az szinte azonnal a többi ágazatban is visszaesést eredményez" – mondta Zsoldos Ákos.

Nyitókép: Pixabay