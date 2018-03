Jelentősen emelkedik a nyugdíjkorhatár

Számos országban zajlik a nyugdíjkorhatár fokozatos megemelése – hivatkozik a Pénzcentrum az OECD friss tanulmányára. Ezt a folyamatot több tényező is indokolttá teszi, amelyek közül a legfontosabbak nyilvánvalóan a demográfiai változások: egyrészt egyre nagyobb az idősek társadalmon belüli aránya, másrészt a születéskori várható élettartam is egyre növekszik. Ezek a folyamatok anyagilag egyre nagyobb terhet rónak a nyugdíjrendszerre, hiszen egyre kevesebb aktív dolgozó kénytelen eltartani egyre több nyugdíjast.

A korhatár emelés segíti a rendszer pénzügyi fenntarthatóságát: a később visszavonulók tovább adóznak, illetve kevesebb időt fognak nyugdíjasként leélni.

A folyamat a magyarországi munkavállalók számára is ismert, mivel nálunk is 65 évre emelkedett a korábban alacsonyabb nyugdíjkorhatár. Az emelés hazánkban is fokozatosan megy végbe: az új korhatár az 1956 után születetteket érinti, akik 2022-től mehetnek nyugdíjba.

A magyarországi nyugdíjkorhatár egyébként még az emelést követően sem számít magasnak, mivel az OECD sok tagállamában ezzel megegyező a korhatár. Sőt, több országban már e fölé emelkedik: például Dániában, Finnországban és Hollandiában is megszületett már a döntés a korhatár további emeléséről. Egyes országok – mint Izland, Norvégia és Németország – azonban egyelőre nem tervezi az emelést. Lengyelországban pedig elvetették a korhatár emelésének tervezetét, és végül a csökkentés mellett döntöttek.

A nyugdíjkorhatár fokozatos megemelésével azonban nem tudják megoldani a legfőbb problémát, miszerint a különböző országok lakossága egyre öregszik. A Világgazdasági Fórum (WEF) jelentése szerint nem csupán Magyarországon, de a fejlett világban is előbb-utóbb szembe kell nézni a fenntarthatatlan nyugdíjrendszer megreformálásával.

A népesség elöregedése és fogyása mellett problémát jelent, hogy sokan vannak azok, akiknek olyan alacsony a bérezésük, hogy az állami nyugdíjkasszába befizetett hozzájárulásuk csekély. Ráadásul a digitalizáció hatására várhatóan rengeteg munkahely fog megszűnni a közeljövőben.

„Jobb, ha mindenki felkészül, 70 éves kor az új nyugdíjkorhatár”

– állítja Suze Orman, amerikai pénzügyi guru.

