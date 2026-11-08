Megunta az időjárás a nyugalmat, fordulat jön

Hazánk és Európa nagy részének időjárását továbbra is anticiklon alakítja, ezáltal az időjárási frontok elkerülik a térségünket. Vasárnap a látási viszonyok javulását követően az ország keleti felén csaknem zavartalan napsütésre, ugyanakkor a Dunántúl, majd a középső országrész fölött is egyre összefüggőbb felhőzet terjeszkedésére, vastagodására számíthatunk.

A felhőzetből főként este, késő este néhol gyenge eső is előfordulhat. Alapvetően gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás, csupán Sopron környékén élénkülhet meg időnként a délies irányú szél. Kora délután 8 és 13 fok közötti értékeket mérhetünk – közölte a HungaroMet.

A jövő hét időjárása már mozgalmasabbra fordul, többször is nedvesebb léghullámok érkezhetnek fölénk. Az első adag várhatóan kedden fogja érinteni az ország nagyobb részét, de a hét második felében is több alkalommal van esély esőre, záporesőre. A fagyok területi kiterjedése csökkenhet, a hét második felében akár teljesen meg is szűnhet, egy melegedésnek köszönhetően, így a maximum hőmérsékletek is növekedhetnek.