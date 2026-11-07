Van egy pillanat, amikor különösen sérülékeny a szív – ilyenkor egy ütés is végzetes lehet

Egy mellkasi ütés akár egy egészséges szív működését is leállíthatja. Bár rendkívül ritka, egy rossz pillanatban érkező labda vagy sportolás közbeni ütközés életveszélyes szívritmuszavart okozhat. A jelenség neve commotio cordis. Ehhez nem kell előzetes szívbetegség, és az ütésnek sem kell súlyosan károsítania a szívet. A probléma a szív elektromos működésének hirtelen zavara.

A szív működését elektromos jelek szabályozzák. Van azonban egy rendkívül rövid, mindössze néhány századmásodperces időszak, amikor a szív különösen sérülékeny. Ha ebben a pillanatban megfelelő erősségű ütés éri a mellkast, súlyos ritmuszavar alakulhat ki.

Ennek következtében kamrafibrilláció léphet fel: a szívkamrák rendezett összehúzódás helyett kaotikusan remegnek, így a szív nem képes hatékonyan vért pumpálni. Az agy vérellátása megszűnik, az érintett pedig másodperceken belül elveszítheti az eszméletét.

A jelenséget leggyakrabban fiúknál és fiatal férfiaknál figyelték meg, többek között baseball, jégkorong, lacrosse és labdarúgás közben. A fiatalabbak rugalmasabb mellkasfala is szerepet játszhat a sérülékenységben. A commotio cordis azonban sporton kívül, például bántalmazás során is előfordulhat – írja Dobson Szabolcs szakgyógyszerész az Egészségügyi szakirodalmi tallózó Facebook-oldalon.

A gyors segítség életet menthet.

Az érintett az ütés után akár még néhány másodpercig állva maradhat vagy mozoghat, majd hirtelen összeeshet. A látható sérülés hiánya nem jelenti azt, hogy nincs komoly baj.

Ha valaki összeesik:

Ellenőrizzük, reagál-e, majd hívjuk a 112-t, és tegyük kihangosítóra a telefont.

Vizsgáljuk meg a légzését, de erre legfeljebb tíz másodpercet szánjunk. A ritka, hörgő vagy kapkodó levegővétel nem számít normális légzésnek.

Ha nem lélegzik normálisan, azonnal kezdjük meg az újraélesztést.

Ha van rá lehetőség, valaki közben hozzon automata külső defibrillátort (AED-t).

Újraélesztés felnőtteknél: A mellkas közepén, a szegycsont alsó felén percenként 100–120 alkalommal nyomjuk össze a mellkast, 5–6 centiméter mélyen. Minden nyomás után engedjük teljesen visszaemelkedni. Aki tud és vállal befúvásos lélegeztetést, 30 mellkasnyomást 2 befúvás kövessen. Ha erre nem képes, folyamatos mellkasnyomásokkal is segíthet.

Újraélesztés gyermekeknél: Az ajánlott kezdés 5 befúvás, majd a mellkasnyomások és befúvások váltakozása. A képzett segélynyújtók 15:2, mások 30:2 arányt alkalmazhatnak, a mentésirányító utasításait követve. A nyomások üteme percenként 100–120. A nyomás mélysége a mellkas vastagságának legalább egyharmada legyen. Serdülőknél 5–6 centiméter. Ha a befúvás nem kivitelezhető, akkor is végezzünk mellkasnyomásokat.

A defibrillátor használatától sem kell tartani. Az AED-t kapcsoljuk be, majd kövessük a készülék hangutasításait. Az elektródákat a szabaddá tett mellkasra, az ábrák szerint helyezzük fel. A készülék elemzése és az esetleges sokk leadása alatt senki ne érjen az érintetthez. A sokk után azonnal folytassuk az újraélesztést, akkor is, ha a készülék nem javasolt sokkot.

Az AED használatához nem szükséges egészségügyi végzettség – olvasható.

Az újraélesztést a szaksegítség megérkezéséig, illetve átvételéig vagy a normális légzés és az egyértelmű életjelek visszatéréséig folytassuk. Bizonytalanság esetén a mentésirányító telefonon is segít.

Ilyen helyzetben minden másodperc számít: a gyors felismerés, az azonnali újraélesztés és a mielőbbi defibrillálás életet menthet – zárul a bejegyzés.