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Nyilvános helyen falra kihelyezett automata külső defibrillátor (AED).
Nyitókép: Getty Images/Jackyenjoyphotography

Van egy pillanat, amikor különösen sérülékeny a szív – ilyenkor egy ütés is végzetes lehet

Infostart

Nem kell hozzá szívbetegség, sőt még különösen erős ütés sem: egy rossz pillanatban érkező találat tragédiát okozhat. Mutatjuk, mi történik ilyenkor a szervezetben, és hogyan menthetünk életet.

Egy mellkasi ütés akár egy egészséges szív működését is leállíthatja. Bár rendkívül ritka, egy rossz pillanatban érkező labda vagy sportolás közbeni ütközés életveszélyes szívritmuszavart okozhat. A jelenség neve commotio cordis. Ehhez nem kell előzetes szívbetegség, és az ütésnek sem kell súlyosan károsítania a szívet. A probléma a szív elektromos működésének hirtelen zavara.

A szív működését elektromos jelek szabályozzák. Van azonban egy rendkívül rövid, mindössze néhány századmásodperces időszak, amikor a szív különösen sérülékeny. Ha ebben a pillanatban megfelelő erősségű ütés éri a mellkast, súlyos ritmuszavar alakulhat ki.

Ennek következtében kamrafibrilláció léphet fel: a szívkamrák rendezett összehúzódás helyett kaotikusan remegnek, így a szív nem képes hatékonyan vért pumpálni. Az agy vérellátása megszűnik, az érintett pedig másodperceken belül elveszítheti az eszméletét.

A jelenséget leggyakrabban fiúknál és fiatal férfiaknál figyelték meg, többek között baseball, jégkorong, lacrosse és labdarúgás közben. A fiatalabbak rugalmasabb mellkasfala is szerepet játszhat a sérülékenységben. A commotio cordis azonban sporton kívül, például bántalmazás során is előfordulhat – írja Dobson Szabolcs szakgyógyszerész az Egészségügyi szakirodalmi tallózó Facebook-oldalon.

A gyors segítség életet menthet.

Az érintett az ütés után akár még néhány másodpercig állva maradhat vagy mozoghat, majd hirtelen összeeshet. A látható sérülés hiánya nem jelenti azt, hogy nincs komoly baj.

Ha valaki összeesik:

  • Ellenőrizzük, reagál-e, majd hívjuk a 112-t, és tegyük kihangosítóra a telefont.
  • Vizsgáljuk meg a légzését, de erre legfeljebb tíz másodpercet szánjunk. A ritka, hörgő vagy kapkodó levegővétel nem számít normális légzésnek.
  • Ha nem lélegzik normálisan, azonnal kezdjük meg az újraélesztést.
  • Ha van rá lehetőség, valaki közben hozzon automata külső defibrillátort (AED-t).

Újraélesztés felnőtteknél: A mellkas közepén, a szegycsont alsó felén percenként 100–120 alkalommal nyomjuk össze a mellkast, 5–6 centiméter mélyen. Minden nyomás után engedjük teljesen visszaemelkedni. Aki tud és vállal befúvásos lélegeztetést, 30 mellkasnyomást 2 befúvás kövessen. Ha erre nem képes, folyamatos mellkasnyomásokkal is segíthet.

Újraélesztés gyermekeknél: Az ajánlott kezdés 5 befúvás, majd a mellkasnyomások és befúvások váltakozása. A képzett segélynyújtók 15:2, mások 30:2 arányt alkalmazhatnak, a mentésirányító utasításait követve. A nyomások üteme percenként 100–120. A nyomás mélysége a mellkas vastagságának legalább egyharmada legyen. Serdülőknél 5–6 centiméter. Ha a befúvás nem kivitelezhető, akkor is végezzünk mellkasnyomásokat.

A defibrillátor használatától sem kell tartani. Az AED-t kapcsoljuk be, majd kövessük a készülék hangutasításait. Az elektródákat a szabaddá tett mellkasra, az ábrák szerint helyezzük fel. A készülék elemzése és az esetleges sokk leadása alatt senki ne érjen az érintetthez. A sokk után azonnal folytassuk az újraélesztést, akkor is, ha a készülék nem javasolt sokkot.

Az AED használatához nem szükséges egészségügyi végzettség – olvasható.

Az újraélesztést a szaksegítség megérkezéséig, illetve átvételéig vagy a normális légzés és az egyértelmű életjelek visszatéréséig folytassuk. Bizonytalanság esetén a mentésirányító telefonon is segít.

Ilyen helyzetben minden másodperc számít: a gyors felismerés, az azonnali újraélesztés és a mielőbbi defibrillálás életet menthet – zárul a bejegyzés.

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Kezdőlap    Életmód    Van egy pillanat, amikor különösen sérülékeny a szív – ilyenkor egy ütés is végzetes lehet

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