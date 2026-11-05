Durva számok: az idei ősz eddigi leghidegebb reggele köszöntött ránk

Az idei ősz eddigi leghidegebb reggelén vagyunk túl: a felhősebb nyugati, délnyugati tájak kivételével sokfelé fagyott – számolt be róla az Időkép.

A hajnali órákra nagyjából a Szombathely-Mohács vonaltól északkeletre nagy területen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A legtöbb helyen 0 és -5 Celsius-fok közé hűlt le a levegő, ám a fagyzugokban -6, sőt, akár -7 fokos faggyal is találkozhattunk.

Most is Zabar vitte a prímet, ahol egészen -7,3 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet.

A fagy mellé a Dunántúl északi-északnyugati tájain többfelé köd is társult, így a deres, ködös táj már-már télies hangulatot varázsolt a hét negyedik reggelén.

Éjszakánként továbbra is lehet fagyokra számítani az ország nagy részén, a fagyzugokban ismét -5 fok alatti értékeket mérhetünk. Egy anticiklonnak köszönhetően ugyanis kevés lesz a felhő fölöttünk, igaz hajnalonként több helyen pára, köd képződhet, amely a nyugati tájakon helyenként csak lassan oszlik fel napközben.