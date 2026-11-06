Tombol a fagy: már mínusz 10 foknál járunk

Újabb szezonrekord: csütörtök reggel a nógrádi fagyzugban, Zabaron -7,3 fokig hűlt le a levegő, ám a péntek hajnal ennél is komolyabb fagyokat hozott.

A derült, szélcsendes éjszaka és az anticiklon hatása miatt erősödött az éjszakai kisugárzás, ennek meglett az eredménye.

A péntek reggel abszolút győztese és az ősz új csúcstartója a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tornyospálca, ott -9,16 fokot regisztrált a hajnali órákban az Időkép.

A fagy az ország jelentős részét északkelettől délnyugatig ismét behálózta, a legtöbb helyen -1 és -6 fok közötti értékekkel indult a nap. Tornyospálca és a környező északkeleti tájak mellett a klasszikus fagyzugok is hozták a formájukat.

Hajnalban többfelé képződött pára és sűrű köd dérrel, amely helyenként csak lassan oszlik fel, igazi kora téli hangulatot varázsolva a tájra.

A következő napokban sem búcsúzunk el a nagykabáttól. Bár napközben a napsütésé lesz a főszerep, az éjszakák továbbra is derültek maradnak, így a hétvége folyamán országos, többfelé zord fagyokra kell készülni a reggeli órákban.

Zabar is erősített péntek hajnalban

A HungaroMet a leghidegebbet Zabaron mérte, ott -8,3 fokig süllyedt a hőmérséklet.