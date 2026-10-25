Trükkök és praktikák a szülői logisztikai rémálomra, avagy itt az őszi szünet

A november 2-ig tartó tíznapos őszi szünet pihenés a gyereknek, de logisztikai rémálom a szülőnek – állapítja meg a hovege.hu.

A legfontosabb tanévi dátumok

Őszi szünet: Október 23-tól november 1-jéig (10 nap). Utolsó tanítási nap: október 22., első: november 2.

Téli szünet: December 19-től január 3-ig (16 nap). Utolsó tanítási nap: december 18., első: január 4.

Tavaszi szünet: Március 25-től április 4-ig (11 nap). Utolsó tanítási nap: március 24., első: április 5.

Miért gond a hosszú őszi leállás?

Év végéhez közeledve a legtöbb szülő már alig vagy egyáltalán nem rendelkezik kivehető szabadsággal, miközben az októberi szünet öt tiszta munkanapot ölel fel. Ha a felügyeletet nem sikerül házon belül megoldani, a fizetős táborok gyerekenként akár több tízezer forintos, sokszor kifizethetetlen kiadást jelentenek.

A jól megszokott hétköznapi rutin felborulása az egyedülálló szülőket és a még aktívan dolgozó nagyszülőkre támaszkodó családokat érinti a legérzékenyebben.

Túlélési tippek a felügyelethez

Ha öt osztálytárs családja összeáll, és mindenki kivesz egyetlen szabadnapot, a hét minden munkanapjára megoldódik a gyerekek felügyelete a szülők számára.

Érdemes érdeklődni az iskolában vagy a helyi önkormányzatnál az olcsó, pusztán az étkezés díját felszámoló napközis programokról.

Sokat tehermentesíthet egy többnapos kiruccanás a távolabb élő nagyszülőknél.

Amennyiben a munkáltató engedélyezi, a home office ideális áthidaló megoldás lehet erre a néhány napra.