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A Claude mesterséges intelligencia neve és logója aranyszínű háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Választási információkkal bővítik a Claude-ot a félidős voksoláshoz közeledve

Infostart / MTI

A bővítéssel azt szeretné elérni az Anthropic, hogy a chatbot hasznos eszközzé váljon a politikai témájú párbeszédekben, egyben segítsen a választási csalások megelőzésében is.

Az Anthropic amerikai mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat még a novemberi amerikai kongresszusi választások előtt hivatalos választási tájékoztatással és eredményekkel bővíti Claude nevű chatbotját.

A vállalat bejelentése szerint az amerikai felhasználók már októberben a Democracy Works nonprofit szervezet adatbázisából származó válaszokat kaphatnak a választások lebonyolításával kapcsolatos kérdéseikre.

A fejlesztés célja, hogy a Claude hasznos eszközzé váljon a politikai témájú párbeszédekben, miközben a vállalat a választásokkal kapcsolatos visszaéléseket is igyekszik megelőzni.

A lépés egy olyan időszakban történik, amikor a mesterséges intelligencia iparági szereplői egyre inkább hír- és információforrásként is igyekeznek meghonosítani chatbotjaikat. Ez a közlemény szerint az Anthropic számára a választási kampány idején a felhasználók számának növekedését is elősegítheti.

Az Anthropic 250 ezer egyesült államokbeli beszélgetés elemzése alapján az alkalmazásban folytatott párbeszédek mintegy 5,75 százaléka politikai vagy társadalmi témákról szól. A választásokkal vagy népszavazásokkal kifejezetten foglalkozó beszélgetések aránya 0,51 százalék. A vállalat arra számít, hogy ez az arány a november 3-i választási nap közeledtével emelkedik.

A közvetlen választási ajánlást kérő felhasználók aránya ugyanakkor mindössze 0,01 százalék az elemzett beszélgetésekben – közölte az Anthropic.

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Kezdőlap    Életmód    Választási információkkal bővítik a Claude-ot a félidős voksoláshoz közeledve

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