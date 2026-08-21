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Egy nő a kontaktlencséjét rendezgeti a tükör előtt.
Nyitókép: Pixabay

Itt az önjavító kontaktlencse

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Sokan viselnek ma lágy kontaktlencsét, ez viszont meglehetősen sérülékeny, a rendszeres tisztítás könnyen okoz karcolásokat rajta.

A kontaktlencsék azért ennyire sérülékenyek, mert olyan, nagy víztartalmú polimer gélből készülnek, amelyet állandó kémiai kötések tartanak össze. A kötések elszakadás után nem tudnak újra összekapcsolódni, így a karcolás megmarad.

A dél-koreai Dankook Egyetem kémikusai egy ígéretes megoldást találtak – írja a StudyFinds alapján a hvg.hu.

A speciális kontaktlencse képes mindössze egy óra alatt regenerálódni, és ehhez csak egyszerű UV -fényre van szükség. A kutatók is nagy víztartalmú hidrogélt használtak, azonban olyan kénatomokat tartalmazó kémiai kötéseket építettek az anyagba, amelyek UV-fény hatására képesek újrarendeződni.

Amikor a lencse felületén karcolás keletkezik, ezek a kötések is megszakadnak, azonban a 365 nm-es ibolyántúli (UV) fénnyel történő megvilágítás során képesek újra összekapcsolódni, mintha csak az anyag „összevarrná" saját magát.

Laboratóriumi vizsgálatok szerint a szerkezeti szilárdság közel 90–92 százaléka visszaállt, a felületi sérülések pedig szinte teljesen eltűntek. Az öngyógyító képesség mellett az új anyag a jelenlegi lágy lencsékkel vetekedő víztartó képességet, valamint kiváló karcállóságot mutatott, ami azt is jelenti, hogy a lencsék így potenciálisan kevésbé lesznek sérülékenyek.

A korábbi hőkezelés és a mostani UV-kezelés közötti különbség magyarázata a víz. A hőkezelés kiszárítja a hidrogélt, egy órán belül 5 százalék alá csökkenti a víztartalmát, és megmerevíti a szerkezetét. Az UV-sugárzás viszont hidratáltan tartjaa gélt, így a polimer láncai elég lazák maradnak ahhoz, hogy ténylegesen újra egyesüljenek – írja a StudyFinds.

Ha ez a megoldás elterjed, tehát ha egy lencse kevésbé lesz sérülékeny, és az apró felületi hibák akár otthon is javíthatók lesznek, az nemcsak kényelmesebb használatot jelenthet, hanem kevesebb hulladékot és ritkább cserét is.

Egyelőre még laboratóriumi körülmények között végzett kutatásról van szó, az új kontaktlencse anyagot még nem tesztelték embereken. A továbbiakban még bizonyítani kell, hogy hosszú távon is biztonságos a szem számára, a többszöri „öngyógyítás" sem rontja a lencse minőségét, illetve a kontaktlencsének meg kell felelnie az orvostechnikai eszközökre vonatkozó engedélyezési követelményeknek is – írja a lap.

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