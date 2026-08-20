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Nyitókép: Unsplash

Ez az eszköz önállóan válaszolja meg a Gmailben érkezett leveleket – már ha szépen megkérik rá

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Az Anthropic fejlesztette Claude már anélkül képes válaszolni a beérkező e-mailekre, hogy ahhoz a felhasználó jóváhagyását kérné.

Szintet lép Claude Gmail-integrációja: az Anthropic mesterséges intelligenciája ugyanis mostantól úgy tud e-maileket küldeni az ön nevében, hogy előzetesen nem is kérdezi meg erről – írja a 9to5Google híradása nyomán a hvg.hu.

Az úgynevezett Claude Connector segítségével egy ideje már kapcsolni lehetett a Google-szolgáltatásokat (Gmail, Naptár, Drive) a mesterségesintelligencia-eszközhöz, hogy kisebb-nagyobb dolgokat intézzen, ám az eszköz eddig nem volt képes levelek küldésére – vagy legalább is nem volt engedélyezve számára.

Az új fejlesztéssel viszont a Claude már képes válaszolni a Gmail levelezőrendszerbe érkezett levelekre, habár a felhasználónak meg kell kérnie rá az AI-t. Onnantól kezdve viszont teljesen önállóan végzi a feladatát a válasz megfogalmazásától a küldés gomb megnyomásáig. Ez azt is jelenti, hogy

küldés előtt nem feltétlenül van szükség arra, hogy egyszer még átfussa a felhasználó a gép által írt választ, a dolog egyfajta vak bizalmat igényel.

Hozzáteszik: a funkció természetesen nem kötelező, és ha valaki nem bízik eléggé a Claude-ban, akkor továbbra is maga intézheti a levelezését – az alkalmazás alapértelmezett beállítása is ez.

A szaklap szerint a lehetőség elsőként a Claude fizetős verziójában lesz majd elérhető, az ingyenest használók egyelőre nem férhetnek hozzá.

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