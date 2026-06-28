Lesz ez még így se' – kellemetlen infók a vasárnapi időjárásról

A következő napokban fokozódik a hőség.

Vasárnap még csak kérdőjelesen, a jövő hét elején viszont biztosan 40 fok fölött lesz a csúcs, változás a jövő hét közepén várható csak, addig egy anticiklon táborozik fölöttünk, enyhe mozgással kelet felé.

A változást hozó hidegfront Nyugat-Európából startol, az ér ide elvileg szerdára.

Most vasárnap viszont 20 fokról indulnak a minimumok, napközben derült, napos, száraz időben, kevés gomolyfelhő mellett 35-40 fok közt lesz a csúcs árnyékban, lesz tehát esély a napi melegrekord megdőlésére, a hét elején ez folytatódik még hétfőn és kedden, akkor lesz a legmelegebb.

Szerdán az érkező hidegfront hatására lassan visszaesik a hőmérséklet, jelentős csapadékra van kilátás két napon át.