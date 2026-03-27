2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: Carlina Teteris/Getty Images

Hamisítatlan tavaszi idő jön, kérdés, hogy ez kellemes-e – időjárás

Infostart / MTI

Változékony idő várható március utolsó hétvégéjén és nagy lesz a különbség a nyugati és keleti országrész között: nyugaton csapadékos idő várható viharos széllel és a hőmérséklet csúcsértéke 10 Celsius-fok körül alakul, míg keleten tavaszias, jellemzően száraz időre kell készülni 12-18 fok közötti csúcshőmérséklettel.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, de a nyugati, délnyugati vármegyék kivételével rövid időszakokra elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A Dunántúlon délelőtt még tartós csapadék - eső, nyugaton havas eső, havazás - várható, majd megszűnik a csapadék tartós jellege, illetve a déli órák körül visszavált esőre, záporra. A Dunától keletre inkább záporok alakulnak ki, de az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos széllökések is, de a nyugati határ mentén erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati országrészben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű.

Szombaton észak felől csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, ugyanakkor a déli, délkeleti tájakon még erősen felhős vagy borult idő várható. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt, a déli országrészben nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon néhol 10 fok alatt alakul a csúcsérték, illetve az Alföld északkeleti részén 19 és 21 fok közötti hőmérséklet is előfordulhat.

Vasárnap a többórás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég, csak elszórtan várható zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, főként a Dunántúlon időnként viharos. A hőmérséklet hajnalban többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a Dunántúlon néhol kevéssel 12 fok alatt valószínű.

Elromlott a hangulat Európában, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. Esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

