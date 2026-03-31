2026. március 31. kedd Árpád
Shanghai,China-Feb.4th 2026: Sora, Runway and Pika. Assorted AI video apps
Nyitókép: Robert Way/Getty Images

Itt a Sora lelövésnek az oka: rengeteg pénzt bukott rajta az OpenAI

ELŐZMÉNYEK

Még a Disney-vel kötött nagyszabású szerződés sem volt képes megmenteni az alkalmazást, amit rettentő költséges volt működtetni, az emberek viszont nem akartak fizetni érte.

Ahogy arról nemrégiben az Infostart is beszámolt, viszonylag rövid működés után leállítja videógeneráló mesterséges intelligenciáját, a Sorát az OpenAI. Az alkalmazás az ígéretes kezdetek után rohamosan veszített népszerűségéből, ráadásul a lépéssel a Disney-vel kötött jelentős összegű együttműködési megállapodást is elbukta a cég.

A Sora a videógeneráló mesterséges intelligenciák legnépszerűbbike volt, és ha nem is az egyetlen, de talán a legfontosabb felelős abban, hogy az internetet elárasztották az AI-generált kamuvideók az utóbbi egy-másfél évben – írja a The Wall Street Journal cikke nyomán a Telex.

A projekt a Berkeley egyetem két doktori hallgatója, Tim Brooks és Bill Peebles kutatásaiból nőtt ki, őket igazolta le az OpenAI, és a munkájukra építette a videógeneráló AI-t. A cikkből kiderül, hogy

a Sora működtetése napi 1 millió dollár veszteséget okozott az OpenAI-nak, ugyanis rettentő mennyiségű energiát igényelt, viszont az emberek nem nagyon akartak fizetni érte.

Az OpenAI ugyan óriási befektetéseket kapott, hogy az egyre újabb szerverparkjait fel tudja építeni, de közben a fizetőképes keresletet egyre inkább elcsaklizták előle a vetélytársak, például a Google.

A Sora így fenntarthatatlanná vált, még azzal együtt is, hogy a Disney nagy és jól fizető felhasználója lehetett volna a szerződés megkötése után, ráadásul egy csomó szerzői jogi problémától is megszabadította volna az OpenAI-t.

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
