Itt a Sora lelövésnek az oka: rengeteg pénzt bukott rajta az OpenAI

Ahogy arról nemrégiben az Infostart is beszámolt, viszonylag rövid működés után leállítja videógeneráló mesterséges intelligenciáját, a Sorát az OpenAI. Az alkalmazás az ígéretes kezdetek után rohamosan veszített népszerűségéből, ráadásul a lépéssel a Disney-vel kötött jelentős összegű együttműködési megállapodást is elbukta a cég.

A Sora a videógeneráló mesterséges intelligenciák legnépszerűbbike volt, és ha nem is az egyetlen, de talán a legfontosabb felelős abban, hogy az internetet elárasztották az AI-generált kamuvideók az utóbbi egy-másfél évben – írja a The Wall Street Journal cikke nyomán a Telex.

A projekt a Berkeley egyetem két doktori hallgatója, Tim Brooks és Bill Peebles kutatásaiból nőtt ki, őket igazolta le az OpenAI, és a munkájukra építette a videógeneráló AI-t. A cikkből kiderül, hogy

a Sora működtetése napi 1 millió dollár veszteséget okozott az OpenAI-nak, ugyanis rettentő mennyiségű energiát igényelt, viszont az emberek nem nagyon akartak fizetni érte.

Az OpenAI ugyan óriási befektetéseket kapott, hogy az egyre újabb szerverparkjait fel tudja építeni, de közben a fizetőképes keresletet egyre inkább elcsaklizták előle a vetélytársak, például a Google.

A Sora így fenntarthatatlanná vált, még azzal együtt is, hogy a Disney nagy és jól fizető felhasználója lehetett volna a szerződés megkötése után, ráadásul egy csomó szerzői jogi problémától is megszabadította volna az OpenAI-t.