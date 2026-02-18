Egy nap nyugi, aztán a teljes bizonytalanság – hamvazószerdai időjárás

Nagyon változékony idő marad továbbra is, a legkevésbé szeles nap áll most előttünk, majd azt követően jön az igazi kihívás előrejelzési szempontból; csütörtök-pénteken akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat.

Éjszaka csökkent a felhőzet, ezzel párhuzamosan azonban nyugatról újabb felhők érkeztek, mindenhol fagyott, egy kis dunántúli sávtól eltekintve.

Szerdán napközben sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de gomolyfelhők is képződnek azért. Ezek időszakosan össze is állhatnak, de kevés helyen lesz belőlük hózápor vagy záporeső.

Az 5-10 fokos csúcshőmérsékletet hidegebbnek érezzük a szél miatt, ami a Győr-Szeged sávban lesz a legdurvább.

Ami ezután jön, azt övezi jelentős bizonytalanság, mivel délről enyhe léghullámok jönnek, északról pedig fagyos, hideg légtömegek, és nem tudni, mi lesz az összecsapás vége, de az biztos, hogy valami esni fog.

Mindez a Hungaromet videójában: