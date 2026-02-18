ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
vihar felhők időjárás fénysugár zivatar
Nyitókép: Pixabay

Egy nap nyugi, aztán a teljes bizonytalanság – hamvazószerdai időjárás

Infostart

A szerda több napsütést, de szeles időt hoz, a csütörtök pedig mediterrán ciklont, amelynek előrejelzése jelenleg főleg a halmazállapot területén extrém bizonytalansággal terhelt a Hungaromet közlése szerint.

Nagyon változékony idő marad továbbra is, a legkevésbé szeles nap áll most előttünk, majd azt követően jön az igazi kihívás előrejelzési szempontból; csütörtök-pénteken akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat.

Éjszaka csökkent a felhőzet, ezzel párhuzamosan azonban nyugatról újabb felhők érkeztek, mindenhol fagyott, egy kis dunántúli sávtól eltekintve.

Szerdán napközben sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de gomolyfelhők is képződnek azért. Ezek időszakosan össze is állhatnak, de kevés helyen lesz belőlük hózápor vagy záporeső.

Az 5-10 fokos csúcshőmérsékletet hidegebbnek érezzük a szél miatt, ami a Győr-Szeged sávban lesz a legdurvább.

Ami ezután jön, azt övezi jelentős bizonytalanság, mivel délről enyhe léghullámok jönnek, északról pedig fagyos, hideg légtömegek, és nem tudni, mi lesz az összecsapás vége, de az biztos, hogy valami esni fog.

Mindez a Hungaromet videójában:

időjárás

tél

hungaromet

inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
×