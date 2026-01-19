Tényleg a mai az év legbúbánatosabb napja?

Rengeteg cikk, műsor foglalkozott már egy bizonyos nappal, amit angolul „blue monday”-nek, azaz „szomorú hétfő”-nek neveznek – írja a divany.hu. Ez január harmadik hétfőjére utal, ami valóban nem feltétlenül egy vidám nap.

Az elnevezés története meglepő módon nem egy tudományos felfedezéshez kapcsolódik. A „blue monday” kifejezést egy brit utazási vállalat reklámkampányára vezetik vissza az 2000‑es évek közepén, amely egy bonyolultnak látszó képlettel próbálta meghatározni az év „legszomorúbb napját”.

Ebbe olyan tényezőket számoltak bele, mint az időjárás, a karácsony utáni pénzügyi kötelezettségek és a kudarcba fulladt újévi fogadalmak.

Bár ez a képlet tudományosnak tűnt, a szakértők később rámutattak, hogy nem áll mögötte valós empirikus bizonyíték, és a koncepciót pszichológusok is kritizálták, mint tudományosan megalapozatlan elgondolást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy január közepén ne lennének valódi hangulati és motivációs nehézségek.

Sokaknak jelenti kihívást a téli időszak: a rövid, sötét napok miatt kevesebb napfény éri a bőrt, ami hatással lehet az inzulin‑ és hormonszintre. A napfény hiánya különösen fontos lehet a szerotonin (jó közérzetet befolyásoló hormon) és a melatonin (alvási ritmust szabályozó hormon) termelése szempontjából, ezek hiánya fizikailag és érzelmileg is megterhelő lehet. Emellett a rövid nappalok és a kevés kinti elfoglaltság miatt a fizikai aktivitás is visszaesik.

Mindez hozzájárulhat az úgynevezett téli melankólia kialakulásához, amit SAD-ként (Seasonal Affective Disorder) emlegetnek.

A SAD egy olyan hangulatzavar, amely bizonyos embereknél rendszeresen rosszabb lelki állapotot eredményez az őszi vagy téli hónapokban. Bár a teljes SAD‑et a felnőtt lakosság csak viszonylag kis hányada éli át, az enyhébb, „téli hangulatromlás” érzése sokaknál gyakori.

Azonban tehetünk is a téli levertség ellen: az egyik legismertebb a fényterápia, amikor egy speciális, erős fényt kibocsátó lámpa előtt töltünk rendszeresen időt a nap folyamán, ami utánozza a természetes napfényt és segíthet a cirkadián ritmus és a hangulat stabilizálásában. Természetesen a rendszeres fizikai aktivitás, a társas, baráti kapcsolatok ápolása és a kiegyensúlyozott étrend is mind hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban érezd magad a téli hónapokban.