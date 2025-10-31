Csak véletlen derült ki több sorsjegyről, hogy nem valódi – volt nagy meglepetés

Elvileg 18 év alattiak nem is juthatnak hozzá sorsjegyhez, két tinilány mégis szerzett magának. Nem nyertek, de egy, az interneten látott külföldi videóból ihletet merítve, a nyerő kombinációhoz szükséges ábrákat pengével kivágva és egy másik szelvényre átragasztva átszabtak pár szelvényt. Rájöttek ugyanis, hogy ha olyan dohányboltba viszik őket beváltani, amelyek nem a Szerencsejáték Zrt. hivatalos lottózói és nincs bennük vonalkódolvasó, akkor nem derül ki a csalás – írta a Blikk.

A két lány kisebb összegeket, jellemzően tízezer forintos nyereményeket „gyártott” magának, ám így is összejött nekik mintegy 300 ezer forint.

A csalás akkor bukott ki, amikor a Szerencsejáték Zrt. egy ellenőrzésnél több hamis szelvényt is azonosított a rendszerben. A kárt végül az érintett trafikoknak kellett megtéríteniük, a rendőrségnél pedig a kibocsátó céggel közösen tettek feljelentést. A fiatal elkövetőke a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosították.

A cég az üggyel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy folyamatban lévő eljárásról nem nyilatkozik.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságon csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat, és a fiatalkorú elkövetőkkel szemben közérdekű munka kiszabását indítványozta.