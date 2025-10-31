ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.79
usd:
336.46
bux:
107319.91
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ten thousand Hungarian Forint banknote close-up.
Nyitókép: GoodLifeStudio/Getty Images

Csak véletlen derült ki több sorsjegyről, hogy nem valódi – volt nagy meglepetés

Infostart

Tinilányok jöttek rá, hogyan tudnak nyerő szelvényeket hamisítani.

Elvileg 18 év alattiak nem is juthatnak hozzá sorsjegyhez, két tinilány mégis szerzett magának. Nem nyertek, de egy, az interneten látott külföldi videóból ihletet merítve, a nyerő kombinációhoz szükséges ábrákat pengével kivágva és egy másik szelvényre átragasztva átszabtak pár szelvényt. Rájöttek ugyanis, hogy ha olyan dohányboltba viszik őket beváltani, amelyek nem a Szerencsejáték Zrt. hivatalos lottózói és nincs bennük vonalkódolvasó, akkor nem derül ki a csalás – írta a Blikk.

A két lány kisebb összegeket, jellemzően tízezer forintos nyereményeket „gyártott” magának, ám így is összejött nekik mintegy 300 ezer forint.

A csalás akkor bukott ki, amikor a Szerencsejáték Zrt. egy ellenőrzésnél több hamis szelvényt is azonosított a rendszerben. A kárt végül az érintett trafikoknak kellett megtéríteniük, a rendőrségnél pedig a kibocsátó céggel közösen tettek feljelentést. A fiatal elkövetőke a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosították.

A cég az üggyel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy folyamatban lévő eljárásról nem nyilatkozik.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságon csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat, és a fiatalkorú elkövetőkkel szemben közérdekű munka kiszabását indítványozta.

Kezdőlap    Életmód    Csak véletlen derült ki több sorsjegyről, hogy nem valódi – volt nagy meglepetés

rendőrség

csalás

sorsjegy

szerencsejáték zrt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: baloldali kormányfő és Geert Wilders nélküli, sokpárti koalíció várható Hollandiában

Szakértő: baloldali kormányfő és Geert Wilders nélküli, sokpárti koalíció várható Hollandiában
Várhatóan a szociálliberális 66-os Demokraták pártja lesz a következő holland kormány fő ereje – hangsúlyozta Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, aki elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokra és akár 4-5 pártból álló kabinetre számít.
 

Háborúra készül a holland hadsereg és egészségügyi rendszer

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tegnapi rossz amerikai hangulat nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. Pénteken Európában vegyesek a mozgások, a régiónk piacai inkább emelkednek. Közben a magyar tőzsdén új csúcsra ment az OTP. Az USA-ban mára megérkezett a fordulat, részben az Apple és az Amazon erős negyedéves jelentésének köszönhetően, de a részvényfelaprózást követően szép pluszban van a Netflix árfolyama is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben

Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben

Elon Musk, Jeff Bezos, Mészáros Lőrinc - ki mennyit ér ma? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, hogyan oszlik meg a világ és Magyarország vagyona 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

Andrew remains eighth in line to the throne and it would take an act of Parliament to formally remove him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 18:55
Egy láthatatlan fonal összeköt minket - meghatóan emlékezik lánya az egy éve elhunyt Hadas Krisztára
2025. október 30. 04:30
Egy ülést üresen hagynak a fapados gépen az ülés mellett, ha valaki olyan jegyet vesz
×
×
×
×