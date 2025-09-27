ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat
Nyitókép: Unsplash

Hiánypótló funkció érkezik a YouTube-ra, sokan fellélegezhetnek

Infostart

Olyan problémára kínál megoldást a platform, ami régóta bosszantotta a felhasználókat. A vállalat szerint az újdonság pont az ő visszajelzéseik alapján született.

A YouTube végre megoldást kínál a képernyő végi zavaró videóajánlások problémájára: mostantól egy új gomb segítségével eltüntethetjük az ajánlásokat, amelyek sokak számára rontották a felhasználói élményt – írja az AndroidHeadlines cikke nyomán a blikk.hu.

A videók végén megjelenő kattintható ajánlások sokaknak mentek az idegeire, akik szerették volna az utolsó pillanatig zavartalanul élvezni a tartalmakat. Ezeken a videók végén megjelenő kiajánlásokon a legtöbb esetben ez a csatornára való feliratkozás, korábbi videók megtekintésének lehetőségét kínálják fel. A tartalomgyártóknak azért fontos, hogy a saját csatornájukon tudják tartani a nézőket.

Nézői szempontból viszont meglehetősen zavaró is tudott lenni a dolog: a záróképernyő elemei már a videó vége előtt megjelenhetnek, kitakarhattak izgalmas vagy érdekes részeket, és ezzel nem is lehetett semmit kezdeni.

Mostantól viszont az „Elrejtés” gomb a jobb felső sarokban lesz megtalálható, amikor a videó végén felugranak az ajánlások.

Azt ellenben fontos tudni, hogy a felugró ajánlások nem kapcsolhatók ki véglegesen, minden egyes videó végén rá kell majd nyomni.

A platform közleménye szerint az új funkcióval a nézők nagyobb kontrollt kapnak a megtekintési élményük felett, miközben az alkotók számára is biztosítja a végképernyő előnyeit.

Várhatóak emellett további újítások is: az asztali verzióban megszűnik az adott csatorna vízjelén megjelenő Feliratkozás gomb, és a Shorts is új funkcióval bővül, hiszen a Google Veo 3 integrációval az alkotók egyszerű szöveges utasítások alapján nyolc másodperces, hanggal ellátott videókat készíthetnek – egyelőre csak bizonyos régiókban.

Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa

Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa
Nigel Farage, az izmosodó brit radikális jobboldali Reform párt vezére azzal vádolta meg a kelet-európaiakat, hogy hattyúkat és pontyokat lopnak. A Királyi Parkok ügynökség azonban cáfolta a már 15 évvel ezelőtt is emlegetett vádat.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
Váratlan meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben

Váratlan meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben

Péntek este a Paksi Atomerőmű 4. blokkján meghibásodott egy generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.

Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban

Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban

Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

