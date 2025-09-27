Hiánypótló funkció érkezik a YouTube-ra, sokan fellélegezhetnek

A YouTube végre megoldást kínál a képernyő végi zavaró videóajánlások problémájára: mostantól egy új gomb segítségével eltüntethetjük az ajánlásokat, amelyek sokak számára rontották a felhasználói élményt – írja az AndroidHeadlines cikke nyomán a blikk.hu.

A videók végén megjelenő kattintható ajánlások sokaknak mentek az idegeire, akik szerették volna az utolsó pillanatig zavartalanul élvezni a tartalmakat. Ezeken a videók végén megjelenő kiajánlásokon a legtöbb esetben ez a csatornára való feliratkozás, korábbi videók megtekintésének lehetőségét kínálják fel. A tartalomgyártóknak azért fontos, hogy a saját csatornájukon tudják tartani a nézőket.

Nézői szempontból viszont meglehetősen zavaró is tudott lenni a dolog: a záróképernyő elemei már a videó vége előtt megjelenhetnek, kitakarhattak izgalmas vagy érdekes részeket, és ezzel nem is lehetett semmit kezdeni.

Mostantól viszont az „Elrejtés” gomb a jobb felső sarokban lesz megtalálható, amikor a videó végén felugranak az ajánlások.

Azt ellenben fontos tudni, hogy a felugró ajánlások nem kapcsolhatók ki véglegesen, minden egyes videó végén rá kell majd nyomni.

A platform közleménye szerint az új funkcióval a nézők nagyobb kontrollt kapnak a megtekintési élményük felett, miközben az alkotók számára is biztosítja a végképernyő előnyeit.

Várhatóak emellett további újítások is: az asztali verzióban megszűnik az adott csatorna vízjelén megjelenő Feliratkozás gomb, és a Shorts is új funkcióval bővül, hiszen a Google Veo 3 integrációval az alkotók egyszerű szöveges utasítások alapján nyolc másodperces, hanggal ellátott videókat készíthetnek – egyelőre csak bizonyos régiókban.