Infostart.hu
2025. szeptember 6. szombat
Nyitókép: Unsplash

Vigyázat, már a pókok támadnak itthon az autóban

Infostart

Az embernek az autó többnyire csak közlekedés eszköz, a kisebb lényeknek, így például a pókoknak viszont ideális téli menedéknek is tűnhet. Azonban a vezetés közbeni találkozások veszélyesek is lehetnek.

Az ősz beköszöntével, az időjárás változásával együtt megjelennek a pókok is, akik keresik a melegebb, szárazabb helyeket – írja a vezess.hu.

Elsősorban a házak, lakások az ideális célpontjaik, ám a listán szerepelnek az autók is, amikbe egész könnyedén bejuthatnak és hosszabb-rövidebb ideig is tartózkodhatnak bennük.

Ez azonban kellemetlenné válhat, amikor például vezetés közben észreveszi az ember, hogy van egy nyolclábú potyautasa. Maguk az ízeltlábúak nem feltétlenül jelentenek problémát, az ijedtség azonban, amit okozni tudnak, már igen, hiszen a sofőr a pánik hevében nagyon rossz döntést is hozhat.

Aki tehát fél, irtózik a pókoktól, annak célszerű ősszel indulás előtt egy ellenőrzést tartania, nem költözött-e be egy nyolclábú vendég. A pókok alapvetően nem szeretnek szem előtt lenni, így az autók belterében is az olyan helyeket érdemes figyelni, melyek rejtettebbek az átlagnál. Ilyen például a pedálok környéke.

Megelőző lépéseket is lehet tenni, ebben főként az illatok lehetnek a segítségünkre. Kerülendők például a pókokat táplálékforrásra emlékeztető édeskés, virágillatú légfrissítők használata, míg a borsmentát nyugodtan lehet alkalmazni, azt ugyanis nem szeretik.

