Nyitókép: Facebook/Aeropark

Különleges repülő landol a Balatonon – mutatjuk, hol lehet látni a hétvégén

Infostart

Nagy tervei vannak a szervezőknek az Aeroexpress hidroplánjával.

Augusztus 23-24-én testközelből lesz látható az Aeroexpress hidroplánja. Bár az eredeti tervek szerint akár körbe is lehetett volna úszni, most inkább arról szólnak a hírek, hogy az erőteljes hullámzás miatt a 23-i program részben elmarad, és a hidroplán csak délután érkezhet meg a Balatonra és elsősorban a vasárnapra tervezett eseményeket tartják meg.

Érdemes friss információkért követni az Aeroexpress és az Aeropark Facebook-oldalát!

Ha tehát minden jól megy, akkor a fonyódi kikötő mellett kiállítják a Cessna amfíbiát, amely az elmúlt években a hazai repülőnapok népszerű szereplője is lett. Sok minden történt azóta, hogy a repülőgép 2022-ben először szállt le a Duna adonyi szakaszán. Számos tesztrepülés zajlott a Balatonon, a Tiszán, nemrég pedig megkezdődött Somogy és Baranya megye vadregényes tavain a képzés is, hogy a vízirepülés újra meghonosodjon Magyarországon, és bárki belekóstolhasson a repülés egyik legszebb és legizgalmasabb válfajába.

Minderről szívesen mesélnek majd az Aeroexpress szakemberei, pilótái, a budapesti Aeropark túravezetői pedig megidézik a hőskort, amikor az 1920-as években menetrendszerű hidroplán-járatok kötötték össze a fővárost a Balatonnal és a magyar tenger településeivel, vagy amikor az 1930-as években Közép-Európa legjelentősebb vízirepülő iskolája működött Siófokon, sőt azt az időszakot is, amikor sorozatgyártásban készültek az ilyen repülőgépek Albertfalván.

Ez volt az eredeti programterv, amit tehát az időjárás várhatóan erőteljesen átalakít:

Augusztus 23.

11:00 A repülőgép érkezése Fonyódra: iskolakörök, leszállás
11:30-16:30 Interaktív bemutatók, beszélgetések, túravezetés a vízen
17:00-18:00 Bemutatórepülés, iskolakörök, leszállás, majd interaktív bemutatók, beszélgetések, túravezetés a vízen

Augusztus 24.

09:00-11:00 Interaktív bemutatók, beszélgetések, túravezetés a vízen
12:00-13:00 Bemutatórepülés, iskolakörök, leszállás
13:00-17:00 Interaktív bemutatók, beszélgetések, túravezetés a vízen
17:00-18:00 Bemutatórepülés, iskolakörök, a repülőgép visszatér a bázisára

