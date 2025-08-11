Fotózza a baleset? Azonnal börtönbe vihetik

Az M7-es autópályán tavaly 15 autós kapott fejenként 80 ezer forintos bírságot, miután egy baleset helyszínét fotózták vezetés közben. A jelenség annyira elterjedt, hogy a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már speciális paravánokat használ, hogy eltakarja a baleseti helyszíneket a bámészkodók elől - írja a kozlekedesbiztonság.kti.hu.

A baleseti fotózás súlyos problémákat okoz: a mentésben résztvevők munkáját nehezíti, a bámészkodók miatt úgynevezett fantomdugók alakulhatnak ki, ami akár újabb balesetekhez is vezethet. Emellett a fotók közzététele súlyosan sértheti az áldozatok személyiségi jogait.

A probléma globális, ezért több országban is szigorú szabályokat vezettek be. Németországban 2017 óta bűncselekménynek számít a baleseti fotózás, amiért akár ezer eurós bírság vagy két év börtön is járhat.

A holland autópályákon hasonló esetek után vezettek be akár több százezer eurós bírságokat.

Az Egyesült Államokban pedig a rendőrség dönthet úgy, hogy a fotózó személy akadályozza a mentést, ami azonnali letartóztatással is járhat.

Fotónk illusztráció, de valós balesetkor készült.