2025. augusztus 11. hétfő
Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsi az M1-es autópályán Biatorbágynál 2025. július 8-án. A személygépkocsi egy kamionnal ütközött. A balesetben három felnőtt és egy gyermek meghalt, három gyermeket pedig életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Fotózza a baleset? Azonnal börtönbe vihetik

Infostart

A baleseti helyszínek fotózása és videózása egyre nagyobb problémát okoz, ezért egyre több országban lépnek fel a hatóságok a „katasztrófaturisták” ellen.

Az M7-es autópályán tavaly 15 autós kapott fejenként 80 ezer forintos bírságot, miután egy baleset helyszínét fotózták vezetés közben. A jelenség annyira elterjedt, hogy a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már speciális paravánokat használ, hogy eltakarja a baleseti helyszíneket a bámészkodók elől - írja a kozlekedesbiztonság.kti.hu.

A baleseti fotózás súlyos problémákat okoz: a mentésben résztvevők munkáját nehezíti, a bámészkodók miatt úgynevezett fantomdugók alakulhatnak ki, ami akár újabb balesetekhez is vezethet. Emellett a fotók közzététele súlyosan sértheti az áldozatok személyiségi jogait.

A probléma globális, ezért több országban is szigorú szabályokat vezettek be. Németországban 2017 óta bűncselekménynek számít a baleseti fotózás, amiért akár ezer eurós bírság vagy két év börtön is járhat.

A holland autópályákon hasonló esetek után vezettek be akár több százezer eurós bírságokat.

Az Egyesült Államokban pedig a rendőrség dönthet úgy, hogy a fotózó személy akadályozza a mentést, ami azonnali letartóztatással is járhat.

Fotónk illusztráció, de valós balesetkor készült.

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
